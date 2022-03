Testimonianza di un medico di Chernivtsi: “Non so quanto durerà la città, ma rimarrò in ospedale fino alla fine” / Come è riuscito a nascondersi nei primi giorni dei bombardamenti

Oleg Revko, un medico a Chernivtsi, una città pesantemente attaccata dalle forze russe dall’invasione dell’Ucraina 12 giorni fa, afferma che gli ospedali vengono bombardati “senza curarsene”.

Disastro causato dai bombardamenti russi a ChernivtsiFoto: Nexta

Ha riferito, per BBCche sia il suo ospedale che un altro in città sono stati bombardati: “Gli ospedali vengono attaccati come qualsiasi altra cosa, a loro non importa”.

Il medico ha trascorso i primi giorni dell’invasione nascosto nei sotterranei della sua casa alla periferia della città, a meno di un chilometro da un aeroporto dove si sono svolti aspri combattimenti:

“La casa è proprio sulla linea di fuoco russa.

Ho passato quattro giorni a nascondermi dagli attentati con otto dei miei vicini.

Ho usato un secchio per il bagno “, afferma Oleg.

È riuscito a uscire dal seminterrato durante una rissa ed è arrivato al suo ospedale del centro. Poi gli attacchi si sono intensificati: “Porto i feriti nel nostro ospedale. Ci sono persone che hanno perso braccia e gambe”.

Il medico ucraino è determinato a rimanere in ospedale il più a lungo possibile: