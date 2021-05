Valeria Fabrizi: chi è, vita privata, carriera e figli

Valeria Fabrizi è una famosa attrice italiana. Esordì nel mondo dello spettacolo con i fotoromanzi, ma da li, la sua carriera divenne inarrestabile. Un’artista a 360° che, grazie al suo talento, non solo si è fatta strada nel panorama televisivo e cinematografico, prendendo parte in oltre 60 film, ma anche in quello teatrale, radiofonico e discografico. Orfana di guerra è rimasta vedova, nel 1988, di Tata Giacobetti, uno dei componenti del Quartetto Cedra, sposato nel 1964. La coppia ha avuto una figlia di nome Giorgia.

Chi è Valeria Fabrizi

Nome: Valeria

Cognome: Fabrizi

Data di nascita: 20 ottobre 1936

Età: 84 anni

Luogo di Nascita: Verona

Professione: attrice

Marito: Tata Giacobetti (1964-1988)

Figli: Giorgia Giacobetti (1965)

Biografia

Valeria Fabrizi, nasce a Verona, il 20 ottobre del 1936. Orfana di guerra, Valeria è una delle più grandi attrici italiane. Amica di Walter Chiari, debutta nel mondo dello spattacolo con i fotoromanzi. Nel cinema, invece, nel 1954, esordì con un piccolo ruolo nel film comico Ridere! Ridere! Ridere!. Sono tantissimi i ruoli interpretati e i progetti di successo a cui ha preso parte, tra cinema, televisione e teatro. Oltre che per il suo grande talento, non passò inosservata anche per la sua bellezza, si classificò quarta al concorso di Miss Universo nel 1957 e nel 1976 posò per la rivista Playboy. Incominciò a lavorare in televisione accanto a suo marito Tata Giacobetti, suo marito, nel 1964 in Il dottor Jekyll e Mr. Hyde e Storia di Rossella O’Hara.

Vita Privata

Il 2 aprile 1964 si sposò con Tata Giacobetti, uno dei componenti del Quartetto Cetra. Nel 1965, dal loro matrimonio nacque una figlia, Giorgia. Il matrimonio durò fino al 1988 quando il cantante morì per un infarto miocardico acuto.

Carriera e Lavoro

Sono veramente tanti i ruoli di Valeria Fabrizi tra tv, cinema e radio, che l’hanno resa famosa e amata da tutto il pubblico italiano. Allo stato attuale si contano più di 60 ruoli da attrice, tra televisione e cinema, 12 in teatro e altri 10 tra radio e dischi. Dopo i suoi esordi, l’abbiamo ritrovata anche in alcune serie tv come Dio Vede e Provvede e Il Paradiso delle Signore.