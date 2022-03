Vladimir Putin: chi è? Figli, moglie, biografia, vita privata, origini italiane

Vladimir Putin, nome completo Vladimir Vladimirovic Putin, è un politico, ex funzionario del KGB russo ed ex militare. E’ attualmente il presidente della Federazione Russa, carica che ha ricoperto per ben quattro mandati fino ad oggi seppur i mandati non siano stati consecutivi. Laureatosi in legge nel 1975 presso l’Università statale di San Pietroburgo, Putin ha lavoro per ben 16 anni ricoprendo il ruolo di funzionario dell’intelligence del KGB, arrivando a ricoprire anche il ruolo di tenente colonnello. Ad oggi, dopo gli ultimi avvenimenti politici che hanno portato all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è uno degli uomini più temuti al mondo. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla sua vita.

Vladimir Putin: biografia

Putin è nato il 7 ottobre 1975 a Leningrado. Dopo gli studi è entrato a far parte dell’intelligence del KGB dove è rimasto per ben sedici anni. Si è dimesso nel 1991, anno in cui è iniziata la sua carriera politica a San Pietroburgo. Cinque anni dopo si è trasferito a Mosca, ed è in questa circostanza che è entrato a far parte dell’amministrazione dell’allora presidente Boris Eltsin. Ha prestato servizio presso l’FSB (agenzia che ha preso il posto del KGB) e nel 1999 è stato nominato primo ministro. In seguito alle dimissioni presentate da Eltsin è stato eletto presidente della Federazione Russa. Ha ricoperto l’incarico fino al 2008 ed in seguito è stato rieletto il 7 maggio 2012. Dal 2008 al 2018 ha svolto nuovamente il compito di primo ministro. Per quanto riguarda la sua vita privata si sa che Putin si è sposato il 28 luglio 1983 con Ljudmila Skrebneva da cui ha avuto due figlie Marija ed Ekaterina. Putin e la moglie Ljudmila hanno annunciato la fine del loro matrimonio nel mese di giugno del 2013.

Attualmente si sa che il presidente della Federazione Russa è legato sentimentalmente ad un’altra donna, si tratta della ginnasta medagliata olimpica, Alina Kabaeva. Dall’unione tra i due sono nati due figli, un maschio e una femmina.

Patrimonio Vladimir Putin: a quanto ammonta

Per quanto riguarda il patrimonio effettivo di certo non si sa nulla. Quel che si sa è che Putin ha vissuto in una dimora che proprio per questo è stata chiamata “Il palazzo di Putin”, un complesso residenziale di edifici costruito con uno stile che richiama l’Italia e situato sulle cose del Mar Nero e precisamente nelle vicinanze di Gelendzhicl, nei pressi di Krasnodar. E’ stato stimato che il valore di questo complesso sia pari a circa 1,1 miliardi di euro. Sulle effettive ricchezze del leader politico russo però non ci sono testimonianze certe. Si sa anche che dal 1992 ha posseduto una dacia di circa 7.000 metri quadrati situata in uno dei distretti di Leningrado. Nel 1996 ha costituito anche una società cooperativa denominata Ozero con l’obiettivo di unire le sue proprietà a quelle situate nelle vicinanze. Queste informazioni sono state confermate al momento della sua prima candidatura alla presidenza. Il suo patrimonio in totale potrebbe arrivare a 200 miliardi di dollari.