Volevo fare la rockstar 2, quando esce? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

By

La serie tv comedy-drama tutta italiana, firmata Matteo Oleotto

Recensione e cast

Tratta dal blog di Valentina Santandrea, “volevo fare la rockstar” è una serie tv italiana che se segue le vicende della famiglia Mazzuccato, ponendo l’attenzione non solo su Olly, giovane donna divenuta madre a sedici anni e sulle sue gemelle ormai adolescenti, ma anche su tutte le persone che determineranno la realtà della famiglia come il fratello Eros, la nonna Nice e l’ex Francesco.

A differenza di molto altri telefilm italiani che hanno una trama povera e banale, “volevo fare la rockstar” dimostra sin dalla prima stagione che ha molto da offrire.

Caratterizzata da personaggi di vario genere, questa fiction rende giustizia al panorama cinematografico italiano. La trama principale si intreccia a quelle secondarie grazie a dialoghi ben strutturati e scorrevoli, il tutto va in scena in un paese di fantasia, Caselonghe, che sa descrivere perfettamente l’ambiente rurale in cui è si svolgono le vicende.

Volevo fare la rockstar 2 non si fa mancare nulla. La serie, a tratti anche piuttosto cruda e diretta, passa da tematiche come quelle incentrate sulle difficoltà di una giovane donna, divenuta madre troppo presto intenta a sopravvivere alle avversità della vita, ad altre come l’omosessualità che fatica ancora ad essere accettata.

Nel cast troviamo riconfermati i protagonisti di sempre:

Valentina Bellè (Olivia)

Giuseppe Battiston (Francesco, padre delle gemelle)

Angela Finocchiaro (Noce, mamma di Francesco)

Emanuela Grimalda (Nadia, mamma di Olly)

Sara Lazzaro (Daniela, migliore amica di Olivia)

Riccardo Maria Manera (Eros, fratello della protagonista).

Accanto a questi due new entry che sembrano destinate a lasciare il segno:

Francesco Raimondo (Fabio, artista e nuova fiamma di Eros) e Anna Ferzetti (Silvia, professoressa di cui si innamorerà Francesco).

Anticipazioni spoiler e data di uscita

Alla fine della prima stagione, avevamo lasciato Olly che ha interrotto definitivamente la relazione con Francesco e Eros che rivela alla sorella di essere gay, il tutto sulla colonna sonora della canzone che Olly ha dato a Vittorio il quale, dopo averla modificata un po’, l’ ha trasformata in una vera hit.

Nell’inizio della seconda stagione ritroviamo Olly immersa sempre più nelle sue disavventure.

Decisa a conseguire il diploma che non è mai riuscita ad ottenere, si iscrive alle scuole serali. Qui incontrerà Silvia, una professoressa con cui legherà moltissimo, tanto che, Olivia, arriverà a definirla suo “mentore”. La ragazza non sa ancora una cosa, oltre ad essere la sua insegnante, Silvia è anche la nuova fidanzata di Francesco, il padre delle sue figlie, e che non riesce ancora a dimenticare nonostante la loro relazione sia giunta al capolinea.

Anche per Eros ci sarà una novità ma, nel suo caso, piacevole. Entrerà infatti in gioco Fabio, artista affascinante, che farà perdere completamente la testa al ragazzo, facendogli dimenticare il suo ex.

Ci attendiamo ora un finale di stagione con il botto, degno della prima, che lascerà i fan con il fiato sospeso fino all’ultima battuta, non ci resta quindi che attendere, l’ultima puntata andrà in onda mercoledì 13 aprile, sempre su RaiPlay.