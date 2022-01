10 consigli per smettere di fumare (definitivamente)

Un buon consiglio è quello di non provare le sigarette, perché poi capire come smettere di fumare non sembra affatto semplice. Ed è anche strano che ancora così tante persne inizino, visto che tutti conoscono quanto sia pericoloso fumare per la salute.

Lo sappiamo dai tempi dell’asilo, ce l’hanno sempre detto e ripetuto. Probabilmente abbiamo partecipato a conferenze su questo tema, a scuola e non. Abbiamo visto le fotografie di come si riducono i polmoni dopo anni di fumo. Eppure molti di noi alla fine hanno ceduto, ed hanno acceso la prima sigaretta, seguita da molte altre.

Una volta che si comincia, perdere il vizio è davvero complicato. Il fumo diventa una vera e propria ossessione dalla quale si è dipendenti, e non è solamente un fattore psicologico. L’astinenza da nicotina di fatto scatena un meccanismo di dipendenza all’interno del nostro fisico, per cui ne avvertiamo più o meno spesso il bisogno.

Per questo vale la pena di seguire i consigli per smettere di fumare; si potrà così finalmente esclamare “ho smesso di fumare!”.

Smettere di fumare benefici

Eliminare il fumo di sigarette dalla propria vita porta solo effetti positivi sulla propria salute. Intanto si riduce in maniera esponenziale il rischio di incorrere in malattie come tumori ai polmoni e patologie cardio-vascolari.

Ma migliora anche la circolazione sangugna, e ovviamente la capacità polmonare. Si respira meglio, sparisce la tosse secca; e migliore anche l’alito. Inoltre dimenticherete i denti ingialliti e la pelle sezza, soprattutto su mani e bocca.

Se cercarete un motivi per smettere di fumare effetti positivi sulla salute e miglioramenti nel vostro aspetto sono sicuramente la spianta che vi serve.

Le motivazioni sono quindi una base importante per il fumatore che voglia smettere. Lo si deve fare innanzitutto per un fattore di salute. Bisogna cercare di informarsi sui rischi (concreti e tangibili) ai quali porta il fumo. Lo si può fare per sé ma anche per la propria famiglia, per non dare cattivo esempio ai figli, eccetera.

Come procedere

Uno degli errori più comuni è partire all’improvviso, senza un programma. Bisogna invece studiare un percorso, prima di sapere come smettere di fumare da soli.

Lo sbaglio che molte persone fanno è cercare di smettere di fumare per sfida, senza una motivazione. Alcune volte può funzionare, ma spesso e volentieri se non ci si focalizza sul perché convenga smettere con le sigarette, allora è facile ricadere nel tunnel.

Ecco una serie di dieci consigli che possono aiutare a rendere più semplice il raggiungimento di questo importante traguardo.

1) Avvisate gli altri della vostra scelta, chiedete ai vostri amici/familiari di rispettarla e di rispettarvi, evitando di fumare in vostra presenza o cercando di frequentare luoghi dove non si fuma. Potrete così essere testimone dei vostri metodi per smettere di fumare.

2) Quando decidete di smettere di fumare benefici sulla vostra salute saranno immediati. Pensate a questo, quando siete tentati di accendere una sigaretta. Il deisderio sparirà in pochi minuti

3) I sintomi astinenza nicotina si sentono già dopo una settimana. Dopo due settimane senza fumare vi accorgerete di come riuscite a camminare bene e senza sforzo. Per chi ha smesso di fumare benefici fisici si presentano immediatamente.

4) Esempi di benefici smettere di fumare? Già dopo 20 minuti di astinenza dal fumo la pressione arteriosa si normalizza.

5) Una diceria vuole che ci sia un binomio “smettere di fumare ingrassare”. Addirittura, per chi deve dimagrire c’è chi si giustifica dicendo che “fumare fa bene”. Fallso. L’aumento di peso non vale per tutti, e spesso l’aumento è di soli 2-3 kg, che si perdono facilmente con qualche camminata in più.

6) Se cercate di smettere di fumare, mangiate meglio. Più frutta e verdura, e bevete tantissima acqua. Aiuterà a ripulire il corpo dalle scorie.

7) Se vi risulta impossibile smettere da soli, consultatevi con il vostro medico.

8) Ci sono farmaci blandi che possono aiutare a smettere col fumo, ma anche il supporto psicologico è fondamentale.

9) Non disperatevi e non gettate tutto alle ortiche se siete caduti una volta nella tentazione di fumare ancora. Quando vi impegnate per smettere di fumare sintomi negativi e momenti di sconforto ci saranno; tenete duro e non deprimetevi.

10) Fate un conto su quanto risparmiare smettendo di fumare. Posto che un pacchetto da 20 sigarette costa più di 4€ e che un fumatore medio ne consuma 5 a settimana, sappiate che a questo ritmo gettate via (e vi rovinate la salute) 1000€ all’anno. Denaro che finisce tutto in fumo.