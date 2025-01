Come finisce Squid Game 2: ecco che cosa è successo

La famosa serie televesiva sudcoreana Squid Game 2 è arrivata alla fine della seconda stagione. Ecco, allora, che cosa è successo.

Squid Game: un fenomeno globale

Squid Game è una serie che, di certo, ha raggiunto davvero alti picchi di popolarità soprattutto grazie alla trama intrigante e ai messaggi interessanti che hanno fatto da filo conduttore. Così, per esempio, possiamo ricordare i temi della diseguaglianza economica, l’umanità e quello della sopravvivenza.

Inoltre, come sanno tutti gli appassionati della serie in questione, la trama ci porta anche a renderci conto come le difficoltà economiche possano incitare le persone a prendere delle decisioni piuttosto estreme. La capacità di Squid Game di tenere incollati gli spettatori, quindi, lo ha reso un vero e proprio fenomeno globale, guadagnandosi il titolo di una delle serie più viste su Netflix.

In particolare, la trama racconta di centinaia di persone che, non riuscendo a sbarcare il lunario, decidono di prendere parte a un gioco per bambini che prevede un ricco montepremi. Tuttavia, ben presto, le stesse scoprono che le prove che devono affrontare sono davvero molto pericolose.

Come finisce Squid Game 2

La seconda stagione di Squid Game è stata rilasciata su Netflix proprio di recente, e, come volevasi dimostrare, ha assolutamente continuato a catturare l’interesse di migliaia di spettatori. La serie tv in questione, infatti, è riuscita ad accapparrarsi il podio tra i prodotti non in lingua inglese più apprezzati di sempre sulla nota piattaforma.

Per chi, però, volesse sapere il finale di Squid Game 2, allora, possiamo dare alcuni spoiler forse graditi per qualcuno. Il secondo capitolo, quindi, racconta del giocatore Gi-hun che, come ci si potrà ricordare, nella prima stagione aveva guadagnato una cospicua somma di denaro.

Tuttavia, il protagonista pensa di avere, per così dire, la coscienza sporca, poiché si sente responsabile della morte di tanti giocatori. Il suo dolore, però, diventa ancora più profondo quando, nel tentativo di distruggere il gioco, vede morire proprio il suo amico Cho Sang-woo.