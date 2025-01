Quanto guadagna Tony Effe: ecco qual è il suo cospicuo patrimonio

Tony Effe ha un incasso davvero stellare, di certo, da fare invidia. Vediamo, allora, quali sono le cifre che guadagna il rapper.

Le polemiche su Tony Effe

In questi ultimi giorni, soprattutto nel periodo natalizio, si è fatto un gran parlare dell’esclusione di Tony Effe al concerto di Capodanno organizzato dal comune di Roma. In questo contesto, quindi, si sono scatenati dibattiti e boicottaggi che hanno diviso l’opinione pubblica.

D’altra parte, per ovviare a tale esclusione, Nicolò Rapisarda, questo il suo vero nome, ha deciso di sostenere uno spettacolo alternativo al Palazzo dello Sport dell’Eur. Così, a spalleggiare il cantante ci sono stati altri nomi noti nel mondo della musica attuale. Sono intervenuti, dunque, Bello Figo, Capo Plaza, Lazza, Naska, Sick Luke e Side Baby.

Il rapper di Monti, quindi, proprio sul palco ha affermato quanto sia stato intenso l’anno appena passato e che le critiche di questo periodo non le ha vissute a cuor leggero. Insomma, un momento davvero impegnativo per il giovane cantautore.

Quanto guadagna il rapper di Monti

Al di là delle polemiche che ci sono state negli ultimi tempi, però, Tony Effe, a quanto sembra non se la passa, di certo, male. Anzi, al contrario, si può affermare con tranquillità che dal punto di vista economico possa fare invidia a molti.

In particolare, la sua carriera musicale è cominciata nel 2014, anno in cui aveva fondato la Dark Polo Gang. Tuttavia, il vero successo è arrivato soltanto un paio di anni dopo e nel 2021 ha iniziato un percorso da solista.

Decisione che, considerando i risultati ottenuti finora, si è rivelata piuttosto azzeccata. In effetti, ICON, uno dei progetti più recenti, ha totalizzato, in una manciata di giorni, più di 60 milioni di streams sulla piattaforma Spotify. Inoltre, Tony Effe, nel corso del tempo, è riuscito a ottenere una decina di Dischi di Platino e ben 14 Dischi d’Oro. Fatte queste premesse, quindi, non stupisce che il suo patrimonio possono ammontare a circa 40 mila euro al mese.