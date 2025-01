Sidelined the qb and me quando esce in Italia

Cresce l’attesa per l’uscita di Sidelined the qb and me. Ecco, allora, che cosa si sa a riguardo.

Sidelined the qb and me: un successo di Wattpad

Sidelined the qb and me è una storia nata sul social Wattpad da un’idea di Noah Beck, e, che, in seguito, ha riscontrato un grande successo su Booktok, cioè una sotto-comunità del popolare Tik Tok.

La trama racconta di Dallas Bryan, una cheerleader piuttosto ambiziosa e seria che desidera ricevere una borsa di studio per la danza.

Tuttavia, le cose cambiano abbastanza velocemente con l’arrivo del bel Deayton Lahev. Quest’ultimo è il classico bad boy che trascorre il tempo tra feste e divertimento. Insomma, un incontro di due personalità diverse che garantisce un bel po’ di conflitti e di romanticismo.

È decisa la data di uscita di Sidelined the qb and me?

Gli utenti di Tik Tok, come si accennava poc’anzi, non stanno più nella pelle di vedere il film della storia del creator americano Noah Beck, il quale, peraltro, interpreterà la parte di uno dei protagonisti.

Non sono molte, però, le informazioni che, al momento, si possono ricavare. Tuttavia, ciò che si sa è che il film, diretto da Justin Wu, è già uscito negli Stati Uniti lo scorso 29 novembre.

Si tratta, per di più, di un progetto meno recente, dato che, per l’appunto, l’adattamento risale al 2021. Soltanto da poco tempo a questa parte, quindi, le speranze sono ben riposte, soprattutto grazie all’uscita del trailer.

La piattaforma dove si trova è Tubi, però, in Italia non è possibile visionarlo. Per questo motivo, quindi, se vi trovate nel Bel Paese, bisognerà attendere ancora un po’ prima di poterlo vedere.

Insomma, se anche voi vi siete fatti appassionare dalla storia di Noah Beck, allora, dovrete avere un po’ di pazienza e aspettare che ci siano altre informazioni maggiori.