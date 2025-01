Chi è il marito di Nicoletta Manni: lavoro, età, curiosità

Scopriamo chi è il marito di Nicoletta Manni, la talentuosa ballerina italiana. Una love story che, di certo, fa sognare.

Nicoletta Manni, classe 1991, è conosciuta per essere diventata un’étoile di rilievo del Corpo di Ballo del Teatro della Scala di Milano. La stessa, in effetti, ha cominciato a ballare da molto giovane nella scuola della madre a Copertino.

In seguito, Nicoletta ha frequentato l’Accademia Teatro della Scala dove ha ottenuto il diploma nel 2009. La ballerina, nel corso del tempo, ha danzato con alcune compagnie, tra cui la Staatsballett di Berlino. Inoltre, nel 2014 si è guadagnata la nomina di prima ballerina, e, per l’appunto, di étoile nel 2023.

Chi è il marito di Nicoletta Manni

Nicoletta Manni, come è stato riportato da svariate riviste, nel 2023 è convolata a nozze con Timofej Andrijashenko in una fastosa cerimonia effettuata nel magnifico contesto dell’Arena di Verona.

In particolare, Timofej ha, al momento, 31 anni ed è originario della Lettonia. Al pari della conserte, quindi, ha avviato molto presto la carriera di ballerino. Già a 9 anni, infatti, ha cominciato a studiare all’Accademia Nazionale Statale di Riga e, in seguito, ha partecipato e vinto una borsa di studio alla 24esima edizione del Concorso Internazionale di Danza Città di Spoleto.

Successivamente, durante il 2014, Timofej ha avuto la possibilità di danzare nel corps de ballet del Teatro dell’Opera situato nella Capitale. Poi, nello stesso anno, si è unito al corpo di ballo del Teatro della Scala di Milano.

Più di recente, invece, Timofej, e, per la precisione, nel 2022, è stato uno degli ospiti di Danza con me, la trasmissione condotta dal famoso Roberto Bolle e andata in onda su Rai 1.

La relazione con Nicoletta Manni, secondo i più informati, è cominciata nel 2012 e i due si sono fidanzati in maniera ufficiale ben dieci anni più tardi, nel 2022. Una love story che, a quanto pare, sta ancora andando a gonfie vele.