Chi è la fidanzata di Luca Marinelli: carriera e curiosità

Scopriamo chi è la fidanzata di Luca Marinelli, il Benito Mussolini della mini serie M – il figlio del secolo.

Chi è la fidanzata di Luca Marinelli

È ufficialmente cominciata la mini serie M – il figlio del secolo, diretta da Joe Wright e scritta da Davide Serino e Stefano Bises, in onda su Sky. La storia è tratta, per l’appunto, dal romanzo storico di Antonio Scurati. Così, sale anche la curiosità per la vita privata dell’attore protagonista Luca Marinelli che, nella fiction, interpreta Benito Mussolini.

Ebbene, la fidanzata di Luca Marinelli risponde al nome di Alissa Jung, di origini tedesche, è nata nel 1981 a Münster. La coppia, al momento, vive insieme a Berlino, e, per la precisione, si sono conosciuti proprio sul set di Maria di Nazaret. Alissa ha una laurea in Medicina, ma, per quanto riguarda la professione, in realtà, ha molto in comune con il compagno, dato che la stessa è una famosa attrice in Germania. In effetti, Alissa, nel corso del tempo ha collezionato diverse apparizioni sia in pellicole che in spettacoli teatrali.

La sfavillante carriera di Alissa Jung

La Jung, come riportano i più informati, pare sia cresciuta a pane e arte, in una famiglia numerosa e decisamente incline a mondo culturale. Il padre, peraltro, è Burkhard Jung, sindaco di Lipsia da parecchi anni di seguito.



Nella fattispecie, la carriera di Alissa è cominciata sul finire degli anni Novanta e da quel momento non si è più fermata. Il primo ruolo degno di nota, quindi, lo ottenne nella serie tv In aller Freundschaft, dove ha vestito i panni di Alina Heilmann. Un’opportunità, quindi, che ha dato il via ad altre importanti collaborazioni.

In particolare, tra i tanti titoli, possiamo ricordare anche la serie Körner und Köter, nei primi anni Duemila dove interpreta il personaggio di Larissa Körner. Poi, ancora, è diventata protagonista della soap opera Schmetterlinge im Bauch nei panni di Nelly Heldmann.