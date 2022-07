Alessia Pifferi, chi è? Compagno, genitori, figlia, origini, lavoro

Alessia Pifferi, protagonista dei rotocalchi di cronaca degli ultimi giorni, ha fatto parlare di sé grazie ad una vicenda davvero raccapricciante. La vita della donna, mamma della piccola Diana, bimba di 18 mesi morta di stenti, viene definita da chi la conosce “una vita al limite”.

Un racconto che ha davvero dell’incredibile oltre che del doloroso ha coinvolto la famiglia Pifferi, al centro di notizie davvero sconcertanti. Comincia tutto con la notizia della morte prematura della povera Diana Pifferi, morta di fame e sete dopo essere stata abbandonata in casa per sei giorni. Accanto al suo corpicino, un biberon con dentro del tranquillante.

Ma chi è Alessia Pifferi, mamma della vittima, ora in galera?

Alessia Pifferi, chi è? Tutto quello che si sa su di lei

Il doloroso destino della piccola Diana è stato segnato dalle azioni di sua madre, Alessia, che l’ha lasciata in casa da sola dopo essere partita per andare a trovare il compagno. Con due trolley, la donna è partita per Leffe, in provincia di Bergamo. Il partner, un elettricista 58enne, viveva e lavorava lì.

Dopo il suo ritorno a Milano, la Pifferi non ha immaginato nemmeno lontanamente di andare a prendere sua figlia. Il parto, che ha avuto luogo in casa dell’uomo, era avvenuto al settimo mese mentre la mamma di Diana – da quello che racconta – non sapeva neanche di essere incinta.

L’arrivo della bimba aveva messo in crisi i due, che si erano lasciati per poi tornare insieme la scorsa primavera. L’avvenimento sembra aver sconvolto la Pifferi, che ha visto la figlia come un ostacolo alla sua relazione con il compagno. Le parole rivolte agli inquirenti, come riportato da Yahoo!, sono state queste: la bimba “era un peso” e lei “voleva riprendersi la sua libertà”.

Alessia Pifferi: una breve biografia

La protagonista della vicenda, originaria di Crotone, ha 37 anni e in seguito alla morte della figlia è detenuta ed interrogata dagli inquirenti al San Vittore. Viveva con la madre, che l’aiutava economicamente, e ha un ex marito che vive nella sua stessa città.

Non è chiaro chi sia il padre della piccola Diana, dato che la Pifferi ha dichiarato agli inquirenti che l’uomo non era a conoscenza della sua esistenza. La donna, che la mamma definisce come una persona poco equilibrata e senza un fisso impiego, amava passare le serate nei locali e teneva molto all’attenzione degli uomini prima di incontrare l’attuale compagno.

Le dinamiche dell’incidente

La donna, a detta degli inquirenti, è apparsa fredda davanti al racconto riguardante le dinamiche della morte di Diana. Il corpo della piccola è stato ritrovato il giorno 14 luglio, l’autopsia e lo stato di salute non lasciano dubbi: è morta di stenti. La madre ha finto che fosse al mare per le prime 160 ore, dopodiché, il suo racconto diventa alquanto nebuloso e pieno di incongruenze.

La bugia, inoltre, era stata raccontata anche al fidanzato per giustificare la sua presenza a Leffe in quei giorni. Il movente delle azioni sembra essere precisamente la relazione di Alessia con l’elettricista: una amore che Diana, nella mente della donna, avrebbe ostacolato.