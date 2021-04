Andrea Cerioli: chi è, biografia, fidanzata, Isola dei Famosi 2021

Andrea Cerioli è un modello e influencer bolognese. Ha 31 anni, ed è conosciuto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista (dove ha trovato l’amore), e ai reality, Grande Fratello 13 e Tempation island. Andrea Cerioli è attualmente un concorrente dell’Isola dei Famosi 2021.

Chi è Andrea Cerioli

Nome: Andrea

Cognome: Cerioli

Data di nascita: 22 maggio 1989

Età: 31 anni

Luogo di Nascita: San Lazzaro di Savena (Bologna)

Segno Zodiacale: Gemelli

Altezza: 1,83 m

Peso: 74 kg

Tatuaggi: Andrea ha molti tatuaggi. Sicuramente il più importante è quello dedicato alla mamma, venuta a mancare nel 2014, che ritrae il volto della madre unito al volto di una tigre, proprio per rimarcare il carattere combattivo della figura materna.

Fidanzata: Arianna Cirrincione (2018 a oggi)

Profilo Instagram Ufficiale: @iamandreacerioli

Biografia

Andrea Cerioli nasce in provincia di Bologna il 22 maggio del 1989. Sin da ragazzo, si è sempre rimboccato le maniche e si è dato da fare. Per non pesare economicamente sulla sua famiglia, ha sempre lavorato per arrotondare come cameriere o bagnino. Poi, una volta diplomato come operatore tecnico del turismo, ha iniziato a lavorare subito come agente di commercio. È molto legato alla sua famiglia, ha un bellissimo rapporto con sua sorella maggiore Giada e il papà Tullio. Molto legato anche alla sua mamma, Luana, venuta a mancare nel 2014. A lei è dedicato il tatuaggio che ritrae il volto della mamma insieme a quello di una tigre, proprio per simboleggiare il suo carattere combattivo. Molto seguito sui social, con circa 1,5 MLN di follower, dove, molto spesso, riporta fotografie della sua infanzia, insieme a tutta la sua famiglia. Attualmente è fidanzato con l’influencer Arianna Cirrincione, conosciuta all’interno del programma tv Uomini e Donne, nel 2018. I due vivono insieme a Bologna.

Carriera e Lavoro

Il passaggio dall’agente di commercio al mondo della tv gli ha fatto conquistare una grande notorietà. Nel 2014 partecipa al GF 13, e da li inizia a lavorare come modello e ad avvicinarsi sempre di più al mondo dello spettacolo. Nello stesso anno perde la mamma, decide ugualmente di cercare l’amore nel programma di Uomini e Donne, come tronista (prima aveva partecipato come corteggiatore), ma lo stato confusionale e il dolore ancora vivo della perdita della figura materna lo portano ad abbandonare il trono senza arrivare a una scelta. Successivamente si lega a Valentina Rapisarda, sua ex corteggiatrice, con la quale avrà una relazione di due anni. Finita questa storia, si avvicinerà a Zoe Cristofoli, fashion influencer e modella. Tornato single partecipa come tentatore al reality Temptation Island, dove instaurerà un legame molto forte con Alessandra Sgolastra, all’epoca fidanzata con Andrea Zenga. Nel 2018 torna sul trono di Uomini e Donne con le idee chiare e, dopo soli tre mesi, sceglie Arianna Cirrincione, con cui è ancora felicemente fidanzato. Attualmente, Andrea, si trova in Honduras e fa parte dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021.