Barack Obama ospite di Che Tempo che fa domenica 7 febbraio

Barack Obama, ex presidente Usa, sarà ospite domenica, 7 febbraio, nello storico programma di Rai 3, “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio. Un invito che farà sicuramente schizzare alle stelle gli ascolti della già popolare trasmissione televisiva. La suspence è già molto alta, così come le attese sulle tematiche che verranno affrontate. Andiamo a vedere insieme le notizie trapelate fino ad ora su questo invito (accettato) così tanto atteso da tutto il pubblico italiano.

“Che tempo che fa” ospita Barack Obama

La ormai nota trasmissione tv, in onda la domenica sera, su Rai 3, a partire dalle ore 20 (per poi proseguire con i vari blocchi fino alle ore 23) ci ha regalato un gran bel colpo di scena. Lo storico conduttore, Fabio Fazio, ci aveva già abituato a una nuova veste di questo “classico” della tv. Un programma di informazione dedicato alle previsioni meteo, dove non sono mai mancate interviste faccia a faccia con ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento. Nel cast anche la simpatia, tutta made in Italy, di Luciana Littizzetto e la conduttrice Filippa Lagerbäck.

Quali argomenti verranno trattati?

La notizia della partecipazione di Barack Obama, 44′ presidente Usa dal 2009 al 2017, nonché prima persona di origini afroamericane a ricoprire tale carica, sta già rimbalzando sui social. Del resto, lo stesso conduttore ha annunciato la notizia proprio con un tweet dove mostra tutto il suo entusiasmo. Ancora non sappiamo di cosa parleranno ma ci sentiamo di escludere argomenti legati alla politica. Di grande attualità rimane la pandemia che tutto il mondo sta vivendo e non si escludono anche tematiche generali e sociali. Il collegamento avverrà ovviamente da remoto, vista l’impossibilità di viaggiare a causa delle restrizioni legate al Covid 19. Ma la distanza fisica verrà sicuramente colmata dall’accoglienza che lo studio gli riserverà.