Cambiare la parola nel testo aiuta a eludere i controlli del plagio?

Spieghiamo, innanzitutto, quando possiamo dire di essere in presenza di un caso di plagio. Plagio significa attribuirsi falsamento la paternità di un’opera, mentre in realtà è frutto della creatività altrui.

La situazione è totalmente differente, invece, se nell’elaborazione dello scritto si inseriscono frasi o citazioni di altri ma specificando espressamente che si tratta di un’estrapolazione dal testo redatto da un’altra persona.

Infatti, incorporare nel proprio elaborato alcune citazioni di altri, può essere funzionale per riuscire a farne comprendere meglio il significato, il messaggio che si vuole trasmettere al lettore.

Questa situazione si può verificare con le parole o gli accordi musicali di una canzone, con il testo di un articolo, di un libro, della tesi di laurea.

In questo caso, se abbiamo tranquillamente dichiarato quali sono le fonti (opere cartacee, siti internet ecc) che sono diventate parte integrante del nostro scritto, non si tratta di plagio.

Per quanto concerne le opere scritte, oggigiorno la rete ci ha messo a disposizione diversi software in grado di verificare in pochissimo tempo se un testo risulta già presente negli archivi, cioè se esiste già, tale e quale, in cui sono state utilizzate proprio le medesime parole.

In caso affermativo, cioè se il testo esisteva già, significa che era già stato scritto e pubblicato da un’altra persona.

E’ possibile effettuare il controllo di un testo da un tool per parafrasi, ad esempio quello che si Parafras.it utilizzando la funzionalità cambia testo.

Che cos’è un tool per parafrasi? Si tratta di un programma software che realizza velocemente la lettura delle parole del testo inserito, confrontandole con quanto già presente nel web, per poi cambiarle.

Ci viene restituito in questo modo un nuovo testo con parole differenti ma dal medesimo contenuto.

E’ possibile eludere i controlli di plagio?

Come è possibile superare positivamente un check anti-plagio?

Con parafrasi.it si ha la possibilità di inserire nell’apposita finestra il testo che si vuole mettere a confronto. Cliccando su avvia parafrasi, otterremo in pochi istanti il verdetto, ovvero se tale testo scritto esisteva già.

Pertanto, chi sta elaborando un testo (un articolo per una rivista piuttosto che una tesi, ad esempio), può aiutarsi con questo software che è in grado di riformulare una frase, variando le parole impiegate, ma senza cambiare il significato del contenuto.

Perché, ovviamente, non è un reato rielaborare un concetto, approfondire un argomento già trattato o raccontato da altri prima di noi (pensiamo alla storia!), ma quello che conta è farlo senza copiare letteralmente frasi o interi periodi che provengono in realtà da uno scritto che non è di nostra proprietà.

Questi software online riescono a realizzare in pochi secondi la lettura e la comprensione del significato del testo, nonché adeguarlo, cambiando verbi e sostantivi, ma conservando il significato del contenuto. Funzionano grazie ad un algoritmo che riesce ad analizzare e interpretare il testo per poi cambiare il testo, in modo tale da ottenere un prodotto nuovo, differente da altri già esistenti, pur trattando il medesimo argomento.