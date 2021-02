Cani giapponesi: razze e prezzo

Ogni zona del mondo è caratterizzata da razze di cani specifiche, che sono magari diffuse in tutto il mondo, ma che si sono sviluppate in quella particolare area per via di condizioni particolari, sia climatiche sia storiche.

In Giappone, anche se non sono molti a saperlo oltre gli appassionati cinofili, il cane è molto diffuso. Il cane giapponese è un animale bello, elegante e dallo sguardo simpatico, e comprende una decina di razze che ormai sono apprezzate e desiderate in tutto il mondo. La maggior parte di queste razze comprende la parola inu nel nome – che in giapponese vuol dire, appunto, cane – e ognuna ha delle caratteristiche che la rendono unica.

Scopriamo insieme alcune delle razze di cani giapponesi più particolari, belle e desiderate, e anche il prezzo che hanno i cuccioli delle diverse tipologie.

Akita Inu