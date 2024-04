Carlo Beretta, a quanto ammonta il patrimonio dell’ex di Giulia De Lellis

Carlo Berretta è nuovamente al centro del gossip, ma a quanto ammonta il patrimonio del giovane imprenditore. Le cifra sono da capogiro.

Non servono presentazioni per parlare di Carlo Beretta, il noto imprenditore, oltre che per il suo lavoro, negli ultimi anni è finito al centro dell’attenzione per via della sua relazione con Giulia De Lellis, una relazione che i due hanno chiuso da poco, e di cui non hanno detto nulla in merito. Nelle scorse ore, però, il giovane è apparso in vacanza con Melissa Satta, segno che la sua vita, sentimentale è decisamente andata avanti.

Ad ogni modo, il motivo che lo riporta al centro della nostra attenzione ha a che fare con qualcosa di completamente diverso. Una curiosità vera e propria che il pubblico non può fare a meno di chiedersi. Un dettaglio che forse fino a questo momento non era mai stato svelato.

A quando ammonta il suo patrimonio? Le cifre del giovane imprenditore e ereditiere sono davvero da capogiro: scopriamole.

Carlo Beretta, la sua eredità pare essere davvero molto alta

Partiamo da un presupposto, anche se il pubblico lo ha conosciuto per via della sua vita sentimentale, Carlo Beretta è figlio unico di Umberta Gnutti Beretta e di Franco Gussalli Beretta. E per essere ancora più precisi, si parla della famiglia che ha dato il nome alla nota azienda italiana che produce armi da fuoco, la stessa che al momento è una delle più potenti e ricche al mondo.

Ebbene, stando alle indiscrezioni, visto e considerato che lui è l’unico erede, è possibile immaginare che un giorno si troverà con il compito di dovere gestire da solo tutti gli affari di famiglia. Dal padre dovrebbe ereditare una cifra totale di 600 milioni di euro. Una cifra davvero elevata che al momento non ha nessuna conferma e che potrebbe passare nelle sue mani tra diversi anni.

Carlo Beretta, perchè è finita con Giulia De Lellis?

Tornando al gossip, come detto prima, in queste ore il giovane è stato beccato in compagnia di Melissa Satta, anche lei tornata single da poco dopo la fine della sua relazione con Matteo Berrettini.

Ebbene, l’addio con Giulia De Lellis è un particolare che nessuno si sarebbe mai aspettato, i motivi non sono stati mai spiegati ma voci di corridoio hanno lasciato pensare che dietro l’addio, ci sia stata la scelta della nota influencer e imprenditrice a dire di no al matrimonio.

E non è tutto, pare anche che la madre di Carlo fosse contraria alla relazione tra i due ragazzi per via delle differenti provenienze sociali. Questa voce, però, non ha mai avuto una reale conferma.