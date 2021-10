Carmen Russo: chi è, età, Gf Vip, mamma a 54 anni

Carmela Carolina Fernanda Russo, per tutti Carmen Russo, è una famosissima ballerina, showgirl, attrice e insegnante di danza che ha fatto la storia della tv italiana. Da sempre in coppia, non solo professionalmente, ma anche nella vita, con il marito Enzo Paolo Turchi, la coppia è sposata dal 1987 e ha una figlia, Maria, che adesso ha 8 anni, avuta quando entrambi avevano già superato i 50 anni. Carmen Russo, per la precisione, di anni ne aveva 54, e la vicenda scatenò non poche polemiche. Da settembre 2021, Carmen Russo, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip.

Carmen Russo – sintesi dettagli

Nome: Carmen Carolina Fernanda

Cognome: Russo

Nome d’arte: Carmen Russo

Data di nascita: 3 Ottobre 1959

Età: 62 Anni

Segno zodiacale: Bilancia

Luogo di nascita: Genova

Professione: Ballerina, showgirl, attrice e insegnate di danza

Partner: Enzo Paolo Turchi (1987 – a oggi)

Figli: Maria Turchi (2013)

Profilo Instagram ufficiale: @carmenrussoreal

Carmen Russo vita privata, origini, famiglia, amore

Carmen Russo, nata Carmen Carolina Fernanda Russo, nasce a Genova il 3 Ottobre del 1959. Carmen è da sempre appassionata di danza, iniziando così da giovanissima a far conoscere il suo talento per il ballo. Fino diventare, oggi, una affermata ballerina professionista. Inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, come modella nei primi anni settanta, partecipando ad alcuni concorsi di bellezza in Italia, tra cui Miss Italia nel 1976. Da sempre in coppia, non solo professionalmente, ma anche nella vita, con il marito Enzo Paolo Turchi, la coppia è sposata dal 1987 e ha una figlia, Maria, che adesso ha 8 anni, avuta quando entrambi avevano già superato i 50 anni. Carmen Russo, per la precisione, di anni ne aveva 54, e la vicenda scatenò non poche polemiche.

Carmen Russo dedica ai genitori

Carmen Russo è diventata mamma della piccola Maria quando aveva 54 anni. Maria adesso ha 8 anni ed è per lei e il marito una gioia immensa, viste anche le difficoltà che hanno avuto per averla. Carmen ha sempre dichiarato di non sentire il peso dell’età quando è con la figlia, ma di essere solo dispiaciuta del fatto che Maria non abbia potuto conoscere i suoi nonni, genitori di Carmen.

Carmen Russo carriera professionale

Come già detto, Carmen Russo è una famosissima ballerina, showgirl, attrice e insegnante di danza che ha fatto la storia della tv italiana. La sua carriera è contornata da tantissimi successi, ne citeremo alcuni. Dopo aver conquistato a soli 14 anni, grazie al suo fisico mozzafiato, il primo posto al concorso di bellezza Miss Liguria, la carriera di Carmen inizia negli anni 70 con la sua partecipazione a noti programmi tv, come ballerina, e anche in diversi film, nelle vesti di attrice. Nel 2000, la showgirl ha partecipato anche al famoso reality show “L’isola dei famosi” e attualmente è una delle concorrenti del GF Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Carmen Russo Gf Vip 6

Da settembre 2021, Carmen Russo, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.