Cecilia Rodriguez: chi è la sorella minore di Belen? Carriera, fidanzato Ignazio Moser, reality

Cecilia Rodriguez, ormai molto conosciuta in Italia, ha esordito nel mondo della moda e dello spettacolo, seguendo le orme della sorella maggiore, Belen. Nata in Argentina, dove inizia la carriera come modella, raggiunta la maggiore età decide di raggiungere la sorella Belen, a Milano. La sua carriera, inizierà nel 2015, quando entrerà nel mondo dei reality che le apriranno le porte del successo. Dal 2017, è fidanzata con l’ex ciclista, Ignazio Moser, conosciuto nella casa del GF Vip. Tra le sue relazioni importanti, Cecilia è stata legata a Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, dal 2013 al 2017. I due si sono lasciati in diretta quando Cecilia era nel GF, dove ha conosicuto Ignazio.

Chi è Cecilia Rodriguez

Nome: Cecilia

Cognome: Rodrìguez

Soprannome: Chechu

Data di nascita: 18 marzo 1990

Età: 31 anni

Segno Zodiacale: Pesci

Luogo di nascita: Buenos Aires (Argentina)

Professione: Modella, influencer e personaggio televisivo

Altezza: 1,70 cm

Peso: 52 kg

Profilo Instagram ufficiale: @chechurodriguez_real

Biografia

Cecilia Rodriguez nasce a Bueons Aires, in Argentina, il 18 marzo del 1990. Molto legata alla famiglia, è cresciuta con il papà, Gustavo Rodriguez, la mamma, Veronica Cozzani, di origine italiana e insegnante di sostegno per ragazzi affetti da sindrome di down, e i fratelli maggiori, Belen e Jeremias. Entra giovanissima a far parte del mondo della moda, lavorando già in Argentina come modella. Raggiunta la maggiore età, decide di cercare la fortuna in Italia, sulla scia del successo di sua sorella, e la raggiunge a Milano. Giunta in Italia, prosegue la sua carriera come modella e indossatrice. Possiamo dire che Cecilia raggiunge il successo grazie alle partecipazioni ai reality show: L’Isola dei famosi (2015) e Grande Fratello VIP (2017). All’interno della casa più spiata d’Italia, Cecilia, nonostante fosse fidanzata con Francesco Monte, ex tronista, conosce e si innamora di Ignazio Moser, i due ormai fanno coppia fissa a Milano, dove vivono insieme.

Carriera e Lavoro

Cecilia Rodriguez, dopo la carriera di modella in Argentina, e il trasferimento in Italia per raggiungere la sorella, Belen, inizia a farsi conoscere partecipando a programmi come Chiambretti Night o Stiamo tutti bene. Nel 2015, raggiunge successo e popolarità, indipendentemente dal cognome che porta, entrando nel cast de L’Isola dei famosi, dove si classifica al terzo posto. Sarà l’occasione giusta per mostrare il suo carattere forte e determinato. Non abbandona la sua carriera come modella, e diventa imprenditrice, insieme al fratello Jeremias, della linea di costumi Me Fui, creata con la sorella Belen. Nel 2017, si affaccia nuovamente al mondo dei reality, entrando nella Casa del Grande Fratello Vip, in coppia con il fratello Jeremias, dove conoscerà Ignazio Moser, suo attuale compagno.

Cecilia Rodriguez Instagram

Cecilia è molto seguita sui social, dove porta avanti il suo lavoro come influencer. Con oltre 4 milioni e mezzo di follower, ama condividere con i suoi fan la sua vita, lavorativa e sentimentale. Non mancano, infatti, scatti con il suo fidanzato Ignazio Moser, ma anche con la sorella Belen. Così come post dedicati ai brand per i quali sfila.