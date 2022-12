Adjoa Andoh, un’attrice di 59 anni con origini inglesi e ghanesi, ha recentemente raccontato al Mirror come è stato crescere come ragazzina nera nel Regno Unito negli anni ’60. La sua interpretazione di Lady Danbury nel popolare show Bridgerton su Netflix ha reso l’iconica nobildonna ancora più amata. L’attrice ha anche affermato che programmi come Bridgerton possono essere d’aiuto nella rappresentazione delle persone non bianche e nella lotta contro il razzismo. Andoh ha anche ricordato di aver trascorso la sua infanzia nella campagna inglese, nel Gloucestershire, dove era l’unica ragazza nera. La serie Bridgerton è diventata un grande successo grazie ai suoi personaggi ben scritti e alla grande rappresentanza di etnie diverse che la rappresentano.

“Sono felice di essere fonte di ispirazione per le bambine nere, mi commuovo nel vederle postare foto di se stesse in un abito Regency, travestite da principesse. Ricevo ogni giorno foto di bambine e ragazzine travestite da Lady Danbury. Penso che sia adorabile. Finalmente possono riconoscersi in qualcuno e non sentirsi semplicemente tollerate dalla società”

Biografia e carriera

Adjoa Andoh, un’attrice britannica nata il 14 gennaio 1963 a Clifton, Bristol, è cresciuta a Wickwar, nell’Inghilterra del Regno Unito. Ha un fratello di nome Yeofi. I suoi genitori provengono da diversi paesi: suo padre, un giornalista e musicista, è di origini ghanesi, mentre sua madre, un’insegnante, è inglese. Inoltre, suo padre ha lavorato per la British Aerospace. Adjoa ha viaggiato spesso durante la sua infanzia, vivendo in vari paesi come la Giamaica e lo Zimbabwe prima di trasferirsi in Inghilterra.

Vita privata di Adjoa Andoh

Adjoa Andoh è una donna di successo che ha una vita personale ricca e soddisfacente. Si è sposata con Howard Cunnel, un insegnante e autore, all’inizio del 2001. Howard ha recentemente pubblicato un romanzo intitolato The Painters House nel gennaio 2020. In precedenza, Howard ha anche lavorato come ricercatore presso l’Università. Adjoa e Howard condividono un forte legame, che emerge nel modo in cui si sostengono a vicenda nelle rispettive carriere. Hanno tre figli: Daisy, Jesse e Liam. Entrambi i genitori sono orgogliosi dei loro figli e della loro famiglia, e sono sempre pronti a sostenersi a vicenda.