Chi è Adriana Riccio, compagna di Flavio Insinna? Lavoro, età, Affari Tuoi

Adriana Riccio è l’attuale compagna del presentatore Flavio Insinna. Non appartiene al mondo dello spettacolo. Ora scopriamo insieme chi è cosa fa nella vita e la sua partecipazione ad Affari Tuoi.

Adriana Riccio, lavoro ed età

Le informazioni sul conto di Adriana Riccio sono poche. Sappiamo sia nata nel 1976 ed è originaria di Mirano, un piccolo paesino del Veneto. La sua storia personale resta avvolta dal mistero, perché Flavio preferisce lei resti lontana dai riflettori.

Circa il suo lavoro sappiamo sia incentrato tutto sullo sport. Adriana è una donna attiva, fa l’istruttrice di taekwondo e in passato era in prima battuta giocatrice agonistica. Pare addirittura abbia portato a casa una medaglia di bronzo ai Mondiali.

La partecipazione ad Affari Tuoi

Galeotto fu per lei e il suo innamoramento il programma Affari Tuoi. Adriana e Flavio si conoscono proprio in quella occasione. La Riccio prende parte allo stesso nel 2016 come concorrente rappresentante la regione Veneto. Individuata dal pescaggio, giova con i pacchi e vince 36 mila euro. Si può dire, come spiegano loro nelle interviste, che siano stati entrambi presi da un bel colpo di fulmine. Prima però di svelare la loro storia e venire allo scoperto ci hanno messo un po’, oltre un anno.