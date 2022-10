Chi è Akshata Murthy, moglie di Rishi Sunak? Età, matrimonio, figli

Akshata Murthy è la moglie del (potenziale) premier inglese Rishi Sunak. La loro è una tipica storia d’amore da film. E vediamo insieme perché.

Akshata Murthy, matrimonio ed età

Classe 1980, Akshata Murthy ha conosciuto il marito Rishi Sunak mentre studiavano a Stanford. Non appena conosciuti non si sono poi lasciati, e quando è stato possibile sono convolati a nozze a Bangalore in India nel 2009. La donna ad onore del vero gode già di fama, essendo suo padre il sesto uomo più ricco d’India,. Stiamo parlando del miliardario N.R. Narayana Murty.

La moglie del premier dopo aver conseguito la laurea ha seguito la sua carriera nel mondo finanziario e del marketing.

I figli di Akshata e Rishi

Dall’amore con il marito Rishi Sunak sono venut al mondo due figlie di cui non sappiamo l’età. Tuttavia sul loro conto non si hanno molte notizie. Mamma e papà Sunak cercano di stare lontani dai pettegolezzi. Ci tengono alla loro privacy, in particolare a quella delle loro piccole, che non sono mai state immortalate in pubblico. Ad ogni modo sappiamo solo che tutta insieme ad oggi la famiglia, vive in gran Bretagna, in un quartiere di lusso. Hanno una grande villa circondata da un lago.