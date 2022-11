Chi è Alberto Angela, figlio di Piero Angela? Figli, moglie, curiosità

Volto noto dei programmi culturali RAI e degno figlio di Piero Angela, Alberto Angela è un uomo di grande sapienza. Lo conosciamo bene per la sua professionalità ma meno per la sua vita privata. È un uomo molto discreto infatti. Ecco cosa si sa di lui.

Alberto Angela, figli e moglie

Alberto Angela ha saputo fare la differenza per la sua capacità di divulgazione scientifica. Ha condotto programmi informativo culturali molto importanti, per cui si parla di lui in tal senso. Un po’ meno per la sua vita privata. La moglie Monica Angela, è lontana dal mondo dello spettacolo e non viene mai paparazzata. Stesso discorso per i tre figli di Alberto, Riccardo classe 1998, Edoardo classe 1999 ed Alessandro classe 2004.

Curiosità sul figlio di Piero Angela

Alberto è nato a Parigi e ha vissuto molti anni all’estero. Si diploma in Francia ma si laurea a Roma, università La Sapienza, in Scienze Naturali, con 110 e Lode. In seguito segue corsi di formazione e master anche in atenei americani. Aveva un rapporto unico con suo padre, che gli ha trasmesso tutta la sua passione per la scienza. Proprio con Piero, esordisce agli inizi degli anni 90 nel programma Il pianeta dei dinosauri. Proprio in una recente intervista ha confessato l’importanza del padre nella sua carriera.