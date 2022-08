Chi è Alejandra Silva moglie di Richard Gere? Anni, lavoro, dove vive la coppia

Chi è Alejandra Silva moglie di Richard Gere? Il famosissimo attore di Hollywood è sposato con Alejandra Silva dal 5 maggio del 2018. E’ il terzo matrimonio per il divo, che aveva sposato prima Cindy Crawford, a seguire Carey Lowell e infine Alejandra Silva.

Il primo incontro a Positano

La scintilla tra Richard e Alejandra è scoccata già nel 2014 a Positano.

Gere e la Silva si sono conosciuti nel meraviglioso borgo della Costiera Amalfitana, in un albergo della famiglia Silva presentati da amici comuni. Già in quell’occasione i due hanno sentito una forte e intesa attrazione reciproca. Da quel giorno, sembrerebbe infatti che la coppia non si sia mai più separata.

La differenza d’età

La differenza d’età, lui 72 anni lei 39, non sembra assolutamente essere un problema per i due che non solo sono ancora oggi estremamente affiatati, ma hanno anche scelto di avere un figlio, nato nell’aprile del 2020.

Un’unione salda come testimoniano anche i post che la coppia pubblica sui social, nei quali il divo di Hollywood dedica canzoni alla sua amata.

Per la Silva il matrimonio con Gere è il secondo. Era già stata sposata con Govind Friedland, un magnate minerario dal quale ha divorziato nel 2015. Un’unione dalla quale è nato il primo figlio dell’imprenditrice spagnola, Albert.

La vita di Alejandra Silva

Alejadra Silva appartiene a una nota e benestante famiglia spagnola. Il padre è stato il vicepresidente del Real Madrid. La 39enne è impegnata non solo nel calcio, passione acquisita dal papà, ma anche nel mondo del marketing e della politica.

Dopo le scuole dell’obbligo Alejandra ha studiato nel Regno Unito, per laurearsi poi a Madrid in Pubblicità e Marketing.

Il suo impegno nella politica si concretizza in particolar modo nel suo interesse e partecipazione al progetto di Karolina Kurkova: Beautiful Life Fund. Si tratta di una iniziativa senza alcuno scopo di lucro che si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione dei rifugiati di guerra, con particolare attenzione verso i bimbi rifugiati di guerra.

Ma l’attenzione verso i bambi meno fortunati è un tema ricorrente per Alejandra. Anche a seguire, infatti, e precisamente nel 2010 ha preso parte la progetto africano nato dall’idea della Fondazione Real Madrid Football Club. Grazie a questo progetto la Silva si è resa parte attiva nella realizzazione di associazioni sportive in Africa.

Un’iniziativa che rientra nel perseguimento di un obiettivo più grande da parte della 39enne spagnola: cercare di garantire condiziono socio-sanitarie più adeguate ai bambini dei Paesi poveri.

Dove vive oggi la coppia?

Alejandra, nonostante avesse raggiunto i suoi obiettivi professionali anche nella sua terrà natale, la Spagna, ha scelto di lasciare tutto per seguire il suo amore oltreoceano.

L’imprenditrice di successo, dopo aver sposato Gere, non ha esitato a trasferirsi in America.

Ed è stato, poi, il divo di Hollywood a scegliere e acquistare la casa nella quale vivere con sua moglie.

Si trova North Salem a un’ora di distanza da Manhattan la villa circondata da 14 ettari di terreno, del valore di 9,8 milioni di dollari, comprata dall’attore per accogliere lui e la sua famiglia.