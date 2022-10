Chi è Alessandro Sallusti, compagno di Patrizia Groppelli? Giornale, moglie, età

Alessandro Sallusti, padre di Giovanni Sallusti, ha una fama che lo precede per molteplici motivi. Vediamo insieme tutto quanto c’è da sapere di lui.

Alessandro Sallusti età e moglie

Alessandro Sallusti, comasco DOC, nasce il 2 febbraio 1957. Oggi ha 65 anni ed un affiatamento con i figli e la compagna, Patrizia Groppelli. Non ama esser chiamato con nomignoli o nomi d’arte. È ormai più di un anno che dirige il quotidiano di Libero.

Prima di cominciare la sua storia con Patrizia ha avuto una relazione durata nove anni con Daniela Santanchè. I due hanno rotto nel 2016. Il suo unici figlio si chiama Massimiliano, che ha seguito le orme del padre, è infatti giornalista.

Il lavoro

Alessandro Sallusti da bravo giornalista qual è tiene un profilo alto anche sui social. In particolare, su Facebook e Instagram mantiene aggiornati i suoi followers sopratutto rispetto a quanto sta accadendo nel mondo. Per la serie, deformazione professionale. Il direttore di Libero è considerato una delle persone di cultura più in auge dei nostri tempi. Anche perché non fa parlare granché di sé, se non per la parentesi della storia nata e conclusa con un Santanchè. Per il resto si sa davvero poco della sua vita privata