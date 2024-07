Chi è Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire di stenti la propria figlia?

Tra i tanti casi di cronaca nera accaduti nel nostro Paese, quello di Alessia Pifferi è certamente rimasto impresso a tutti noi. Infatti, la donna lasciò morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi.

Una vicenda terribile che ha portato alla condanna all’ergastolo per Alessia Pifferi. In questo articolo cerchiamo di scoprire realmente chi è Alessia Pifferi.

Ecco chi è Alessia Pifferi

Alessia Pifferi si è sempre difesa per quello che ha fatto alla piccola Diana, sua figlia. Infatti, Alessia ha ripercorso tutti i traumi che ha avuto nel passato, fin da bambina quando giocava con gli adulti perchè nessun coetaneo voleva giocare con lei. Ad un certo punto Alessia Pifferi si è trovata a dover crescere una bambina da sola, senza sapere nemmeno chi fosse il padre. Una bambina che, a detta sua, amava ma che le toglieva spazio.

Alessia Pifferi ha 38 anni ed è stata condannata all’ergastolo per ciò che di terribile ha fatto: ovvero ha lasciato morire sua figlia di stenti.

La vicenda della piccola Diana

La piccola Diana, la figlia di Alessia Pifferi, fu lasciata in casa da sola per un intero weekend mentre la madre andava dal compagno a Leffe. Lo aveva fatto anche in altre occasioni, ma stavolta fu fatale. Infatti, Alessia Pifferi è tornata a casa dopo una settimana intera, quando Diana purtroppo era già morta.

La morte avvenne, come detto dal medico legale, è avvenuta per disidratazione. Come detto, dunque, la Pifferi è stata condannata all’ergastolo.