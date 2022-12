Basta guardarla per riconoscerla subito, Alexis Bledel è stata la protagonista di una delle serie televisive più famose al mondo. Stiamo parlando di Una mamma per amica, serie televisiva statunitense di cui è stata protagonista nel ruolo di Rory Gilmore insieme a Lauren Graham che nello show ha interpretato sua madre. Oggi, Alexis Bledel ha fatto un salto di qualità lasciando il mondo delle sitcom e avviandosi ad una carriera più complessa. Molto difficile è stato infatti il ruolo che ha ricoperto nella serie “I racconti dell’ancella“, dal titolo originale di The Handmaid’s Tale in cui interpreta Emily Malek, una delle ancelle insieme alla protagonista June Osborne.

In un mondo distopico organizzato in classi di potere, le donne che riescono ancora a procreare vengono brutalmente soggiogate dai più potenti e sfruttate solamente per dare a loro dei figli. Vediamo chi è Alexis Bledel, la famosa protagonista di Una mamma per amica e interprete di Emily nella serie con Elisabeth Moss.

Biografia e carriera di Alexis Bledel

Nata nel 1981, Alexis Bledel è un’attrice e modella originaria degli Stati Uniti. Il suo maggior successo l’ha ottenuto con con la serie Una mamma per amica in cui interpreta la protagonista. Cresciuta in Texas, Alexis è figlia di padre argentino e di madre messicana, ecco perché l’attrice parla la lingua spagnola e l’inglese. Sin dall’età di otto anni si reca in teatro per recitare, ma lo fa solo per superare la sua timidezza. Una talent scout riconosce il talento di Alexis, e le propone di diventare una modella. Ha posato per Onyx e per molti altri brand di moda giovane.

Dopo essersi formata alla St. Agnes Academy di Houston prosegue la sua carriera da attrice studiando arte alla New York University.

Vita privata

Vincent Kartheiser è stato suo marito dal 2014. L’attore ha anche recitato in Mad Men. I due hanno avuto un figlio, ma hanno divorziato nel 2022.