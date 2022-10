Chi è Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli? Matrimonio, età, lavoro

Ex marito di Sabrina Ferilli, Andrea Perone è un personaggio di spicco nel mondo dello spettacolo. Cosa sappiamo sul suo conto?

Andrea Perone, matrimonio naufragato ed età

Andrea Perone è stato sposato una quindicina di anni fa con la Ferillona del nostro cuore. Oggi un 56enne ancora molto affascinante, spesso finisce sotto l’occhio del ciclone. L’amore con Sabrina è stato idilliaco, anche se naufragato per uno smacco di lui nei riguardi della moglie. Dopo tre anni di matrimonio, tradisce Sabrina con la soubrette Sara Varone che tra l’altro ha una somiglianza molto particolare nei colori e nella fisionomia con l’attrice romana. Oltre il tradimento con la Varone, secondo il gossip aveva il piede in due staffe anche con la bella Laura Cremaschi.

Il lavoro

Oltre ad essere spesso il protagonista delle cronache rosa, la fama di Andrea viene anche dal suo mestiere. E’ infatti un noto avvocato che nel suo settore se la cava oltremodo bene. Per il resto sappiamo molto poco sul suo conto, sia sui profili social che altrove, non ci sono info della sua vita professionale o della sua vita privata. Per cui non dobbiamo fare altro che attendere il suo ritorno sulle prime pagine delle cronache di gossip.