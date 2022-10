Chi è Andreina Fabbi, moglie di Roberto Baggio? Figli, età, lavoro

Tutti amano e hanno amato Roberto Baggio, in primis la moglie Andreina Fabbi. Ecco cosa si sa della donna che affianca ormai da una vita il bomber italiano.

Andreina Fabbi: figli ed età

Andreina Fabbi, classe 1967, oggi ha 65 anni. Ha conosciuto agli inizi degli anni 80 Roberto Baggio e da allora non lo ha mai più lasciato. I due hanno fatto ben sette anni di fidanzamento, fino a quando, finalmente, nel 1989, Andreina ha detto sì al suo Roberto. Il loro amore è talmente unico che possiamo definirlo la tradizionale favola in cui tutti credono. E in effetti, mai coinvolti in alcuno scandalo stanno insieme praticamente da una vita. Dal frutto del loro amore sono arrivati tre figli di cui una sola femminuccia, la primogenita Valentina, classe 1990. Seguono Mattia (1994) e Leonardo (2005).

Che lavoro fa Andreina?

Abbiamo visto Andreina sempre stare accanto a suo marito. Ha preferito scegliere il lavoro più bello di sempre: fare la mamma. Come ha spiegato spesso anche Roberto Baggio, detto Divin Codino, nelle sue interviste, la famiglia, la casa, i figli sono stati sempre una responsabilità della Fabbi. Oggi che i ragazzi sono grandi e Roberto è fuori dal mondo del calcio, Andreina gestisce con il marito una tenuta agricola.