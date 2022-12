Uno dei ruoli più difficili della serie è stato affidato ad Ann Dowd, attrice che interpreta Lydia Clements, la “Zia” che è al comando del gruppo delle sfortunate ancelle. Secondo l’adattamento del libro di Margaret Atwood, la donna ha l’incarico di controllare e di distribuire nelle famiglie più ricche, le ragazze preposte a procreare. Donna anziana dall’aspetto severo, Zia Lydia è sempre vestita con un lungo abito marrone che ricorda l’abbigliamento dei monaci. Porta anche una giacca come tutte le ancelle. Il suo ruolo è brutale, punisce e opprime le serve e le minaccia se si ribellano al sistema. Ecco chi è l’attrice Ann Dowd e quali sono i film in cui ha partecipato.

Carriera di Ann Dowd

Classe 1956, Ann Dowd è un’attrice di lunga data, che vanta diverse esperienze sia a teatro che al cinema. Tra i film più famosi citiamo Matrimonio di convenienza (1990), Philadelphia (1993) L’olio di Lorenzo (1992), Io & Marley (2008), Captain Fantastic (2016) e St.Vincent (2014). Nel 2022 è stata candidata come miglior attrice non protagonista nella pellicola Mass.

Ann Dowd ha anche recitato nella serie Svaniti nel nulla, anche conosciuta come The Leftovers. Per il suo ruolo ha ricevuto una nomination per l’Emmy Award come ospite migliore in una serie drammatica.

Vita Privata

L’attrice ha sposato Lawrence Arancio, uomo che poi è diventato scrittore, attore e regista oltre che ad essere un noto insegnante di cinema all’università. I due si sono incontrati proprio presso l’Università di Chicago dove l’uomo insegnava. Sposati nel 1984, Ann e Lawrence hanno poi avuto tre figli, Emily, Liam e Trust, il quale è stato adottato dalla famiglia quando aveva solo otto anni. Quello che in molti non sanno, è che l’attrice prima di diventare famosa nel campo della recitazione, ha lavorato come cameriera per pagarsi gli studi, oltre che in una società di telemarketing che vendeva surgelati.