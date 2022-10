Chi è Anna Ferzetti, moglie di Pierfrancesco Favino? Lavoro, età, curiosità

Anna Ferzetti è moglie di Pierfrancesco Favino. Ad onore del vero i due non sono ancora convolati a nozze sebbene stiano insieme praticamente da sempre.

Anna ferzetti, lavoro ed età

Anna Ferzetti è un’attrice quarantenne che inizia a muovere i primi passi nel mondo della recitazione sin da ragazza. Conosce Favino quando ha vent’anni ed è proprio grazie a lui che non molla mai la strada della recitazione e del cinema. Sono quasi vent’anni che i due stanno insieme, e dal loro amore sono nate anche due splendide bambine. Non hanno ancora detto il fatidico sì ma da interviste reciproche, pare che il matrimonio per loro non sia una priorità, si lasciano bastare il loro amore.

Curiosità

Il padre di Anna non avrebbe mai voluto che la figlia facesse l’attrice. È proprio Favino ad incentivarla e a incoraggiarla a non lasciare. Le foto che circolano in giro sul web dei due non li vedono mai in pose plastiche. Altra curiosità? Non rilasciano mai interviste di coppia.

Hanno 13 anni di differenza e sono genitori di due bellissime bambine, Greta di 15 anni e Lea di 9 anni. Io due non sono sposati. Sono andati a vivere insieme dopo la nascita di Greta, inizialmente vivevano in due diversi appartamenti nello stesso edificio.