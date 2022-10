Chi è Anna, figlia di Cristiana Capotondi? Padre, età, curiosità

Cristiana Capotondi è diventata mamma della piccola Anna. Ma chi è il papà? Cosa si sa della piccola appena nata?

Anna, la figlia di Cristiana Capotondi: età e curiosità

La piccola Anna è venuta alla luce lo scorso 16 settembre, cambiando del tutto la vita di sua madre, l’attrice Cristiana Capotondi. Una gravidanza questa inaspettata ma che ha comunque portato felicità in casa Capotondi. Nonostante non sia figlia di Andrea Pezzi, ex compagno di Cristiana, è lui a stare molto vicino alla ragazza e alla nuova arrivata. Un affetto che prescinde dai trascorsi.

Chi è il padre?

Secondo quanto spiegato da Cristiana in qualche intervista, quando ha scoperto di essere in attesa la relazione con Andrea era finita da un pezzo. Nome e cognome del padre di Anna non sono stati mai rivelati. Tuttavia, come spiega Cristiana, l’arrivo della piccola è stato un fulmine a ciel sereno un pò per tutti. Nonostante questo ha mantenuto un rapporto molto solido con il suo ex compagno che le è stato vicino durante tutto il percorso ed anche ora che la piccola ha poco più di un mese. Verrà fuori col tempo chi è il papà di Anna? Non possiamo fare altro che rimanere in attesa.