Chi è Anna, figlia di Elisabetta II? Età, matrimonio, marito

Con la morte della regina d’Inghilterra si è accesa la curiosità nei confronti dei reali inglese. Non tutti lo sapevano, ma la sovrana aveva anche una figlia femmina. Si tratta di Anna, secondogenita di Elisabetta II e suo marito Filippo.

Anna è nata nel 1950, ed oggi ha 72 anni. Secondo alcune dicerie sembrava essere la figlia prediletta di suo padre Filippo. Quando sua madre salì al trono, Anna ricevette il titolo di altezza reale, in quanto figlia di Elisabetta II del Regno Unito. Da ragazza era molto appassionata di equitazione, sport che praticò anche a livello agonistico.

Il matrimonio della unica figlia di Elisabetta II

La principessa Anna il 14 novembre 1973 sposò Mark Phillips, luogotente del primo reggimento dei Dragoni della Regina. Dalla loro unione sono nati due figli: Peter e Zara. Tuttavia il matrimonio non sembra essere andato a gonfie vele. Nel 1989, i due comunicano la loro intenzione di separarsi. Il divorzio, però, sarà ufficializzato solo nel 1992, annus horribilis per Elisabetta II d’Inghilterra per via della fine dei matrimoni dei suoi figli.

Il secondo marito

Naufragato il primo matrimonio, Anna è convolata nuovamente a nozze il 12 dicembre 1992. La figlia della sovrana ha sposato presso il Castello di Balmoral il comandante Timothy Laurence. Come il primo marito, anche il secondo non ha ricevuto alcun titolo nobiliare da parte di Elisabetta II regina d’Inghilterra.