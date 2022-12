Anna Torv è una attrice di grande talento che nel corso degli anni è diventata un’icona riconosciuta dal grande pubblico. La sua bravura è stata riconosciuta dalla critica, che l’ha inclusa tra le migliori attrici di ultimi vent’anni. La sua grande performance è stata raggiunta grazie alla collaborazione con David Fincher, ma la sua carriera non sembra essere arrivata al culmine, infatti ci sono ancora molti progetti in fase di sviluppo. Uno fra i quali, il ruolo di Tess in The Last Of Us. Conosciamola meglio.

Biografia di Anna Torv

Anna Torv è un’attrice australiana nata a Melbourne nel 1979 il 7 giugno. Suo padre, Hans Torv, è un estone di nascita. Ha anche un fratello minore di nome Dylan. Nella prima parte della sua vita, Anna ha vissuto a Gold Coast, Queensland con i suoi genitori. Quando aveva otto anni, la sua famiglia si è divisa e lei e Dylan sono rimasti con la madre. Da allora, Anna ha avuto occasionalmente contatti con il padre.

Instagram e vita privata

L’attrice ha avuto un matrimonio con Mark Valley, che ha recitato in Fringe. I due si sono sposati in modo riservato nel 2008, ma hanno reso noto solo un anno più tardi che avevano deciso di divorziare. Dopo la loro separazione, Anna Torv ha continuato a lavorare come attrice, sia al cinema che in televisione, prendendo parte a produzioni come The Slap e Secrets and Lies. Mark Valley, dal canto suo, è apparso in serie come Human Target e Bones.

La donna si impegna affinché la sua vita privata rimanga tale. Per questo motivo, non ha alcun account sui social network, in modo da mantenere separati il suo lavoro e la sua vita privata. Ci sono moltissime fanpage dedicate alla Torv dove i fan possono trovare foto ed essere aggiornati sui suoi progetti futuri, ma l’attrice non è coinvolta direttamente. Inoltre, Anna Torv dichiara di non essere presente sui social media per dare ai suoi fan la possibilità di godere della sua vita privata senza essere disturbati.