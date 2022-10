Chi è Brian Perri, marito di Elisabetta Canalis? Lavoro, figli, spettacolo

Dopo una vita amorosa molto turbolenta Elisabetta Canalis ha messo la tesa a posto con Brian Perri. Sposati ormai dal 2014, scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

Brian Perri, lavoro e spettacolo

Brian Perri è un 54enne americano. È un chirurgo molto rinomato e non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Se non fosse che è sposato con Elisabetta, non si parlerebbe di lui. Ha una vita molto riservata. È specializzato in ortopedia ed in neurologia, ed oggi si occupa di interventi ricostruttivi complessi post tumore e post disturbi degenerative. Si occupa anche di chirurgia vertebrale mini-invasiva.

I figli di Brian

Nonostante precedenti relazioni, la sola figlia che ha è nata dal suo matrimonio con Elisabetta Canalis. I due sono stati presentati nel 2013 da amici comuni durante una festa a Los Angeles. Si può quasi parlare di colpo fulmine tanto che a meno di un anno di fidanzamento i due hanno detto il fatidico sì. Hanno festeggiato le loro nozze ad Alghero, in Sardegna, città d’origine della ex velina. Da loro amore è nata Skyler Eva, il cui nome pare abbia scelto Brian in prima persona. Una famiglia tranquilla che ama viversi la sua riservatezza senza troppo gossip.