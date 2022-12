Protagonista della serie The Recruit è Owen Hendricks, un giovane e ambizioso avvocato che inizia a lavorare per la CIA. Quest’ultimo crede di aver finalmente raggiunto una posizione di successo, ma ben presto si rende conto di non essere pronto ad affrontare le difficoltà del suo nuovo ruolo. Si ritroverà coinvolto in una serie di disastri che metteranno alla prova le sue capacità, i suoi limiti e la sua tenacia. Owen deve imparare molto rapidamente come gestire le situazioni difficili che gli si presenteranno, altrimenti rischia di compromettere la sua carriera e il percorso che ha intrapreso. Tra gli attori del cast della serie più attesa dell’anno spunta anche Byron Mann, conosciuto per aver recitato in Ultimo volo a Saigon. Vediamo chi è.

Biografia di Byron Mann

Byron Mann è nato a Hong Kong il 13 agosto 1967 ed è cresciuto negli Stati Uniti. Ha frequentato le scuole prima di trasferirsi in California per iscriversi all’Università della California a Los Angeles dove ha conseguito una laurea in Filosofia. Dopo un anno, ha interrotto il corso ed è tornato in patria nel 1990 dove ha avuto un ruolo nel film di guerra Ultimo volo a Saigon.

Dopo aver finito le riprese, Byron è tornato a Los Angeles per laurearsi in legge, ma ha scelto di dedicarsi pienamente alla carriera di attore. Nel tempo libero Mann ama praticare sport come tennis, golf e arti marziali, tra cui il Wushu. Vive tra Los Angeles, Vancouver, Hong Kong e Pechino ed è in grado di parlare quattro lingue: cinese e cantonese, inglese e un po’ di tailandese. Byron è anche un esperto di kung fu e ha partecipato a diverse competizioni di arti marziali, tra cui la famosa Shaw Brothers Competition. Inoltre, è anche un appassionato di musica classica e spesso suona il violino per rilassarsi.

Il Patrimonio

Secondo quanto si può desumere dai post sui social e dal tempo che trascorre, anche se ci si potrebbe aspettare che abbia una vita più sontuosa, sembra che Byron stia vivendo un’esistenza piuttosto felice. L’attore è attivo sui social e che gode dei suoi momenti di relax facendo attività come andare al parco o uscire con gli amici. Dimostra di apprezzare ogni momento, sia quelli in solitudine che quelli con la famiglia o gli amici.