Chi è Carlo Di Francesco marito di Fiorella Mannoia? Instagram, matrimonio, età

Dal 22 febbraio 2021 la cantante italiana Fiorella Mannoia ha sposato Carlo di Francesco. Cosa si sa circa il suo Conto?

Carlo di Francesco, Instagram ed età

In barba a chi pensa che Carlo di Francesco abbia raggiunto il successo solo grazie al matrimonio con Fiorella, la sua fama nel mondo delle celebrità era già ampiamente affermata. A dimostrazione di questo il profilo Instagram Co più di 200 mila follower.

Di Francesco è nato nel 1980, oggi ha 42 anni ed è un affermato arrangiatore e un grande musicista. La musica è la sua grande passione ormai da quando aveva 13 anni. Non a caso ha lavorato molto all’estero, soprattutto a Cuba, dove ha vissuto per molto anni affermandosi come importante produttore musicale. Ha affiancato nomi di un certo calibro della musica italiana come il compianto Alex Baroni, la grande Ornella Vanoni, la mitica Loredana Bertè, e l’eterno Peter Pan Edoardo Bennato.

Il matrimonio

La storia con Fiorella non lascia adito a dubbi. Il musicista ha corteggiato la cantante per moltissimo tempo per convincerla solo dopo 10 anni a salire sull’altare. Sebbene abbiano 27 anni di differenza, si sentono innamorati più che mai. Carlo non ha figli anche se in molte interviste ha dichiarato che gli piacerebbe fare l’esperienza di padre.