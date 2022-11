Chi è Carolina Rosi? Compagno, figli, età, film, curiosità

Carolina Rosi, nome noto nel mondo del cinema, è la figlia del regista Francesco Rosi. Ha vissuto sin da bambina l’atmosfera tipica del mondo della recitazione, per cui ha dato ampia soddisfazione realizzandosi come attrice. Ecco che di seguito scopriamo qualcosa in più sul conto di questa bravissima interprete teatrale e non.

Carolina Rosi, anni e carriera dell’attrice

Romana verace, Carolina Rosi nasce nel dicembre del 1956. Come anticipato, è figlia d’arte. Suo padre è stato un importante regista, mentre la madre è Giancarla Mandelli, sorella della stilista Krizia, nome d’arte di Mariuccia. Accanto proprio a sua zia fa le prime esperienze in contesti altolocati, viene infatti ingaggiata come stilista disegnatrice. Nelle sue vene ribolle invece La passione per il teatro e così nel 1988 si diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Ha dato così il via alla sua carriera di attrice.

I film di Carolina

Ha preso parte a numerosi film, nonchè a trasposizioni teatrali. Dopo molti anni di esperienza devide poi di passare dall’altro lato della telecamere dedicandosi alla produzione. Tra piccolo schermo, teatro e grande schermo non le mancano le collaborazioni. Recita ad esempio in alcuni film del padre come Cronaca di una morte annunciata e Dimenticare Palermo. E ancora recita in Ti presento un’amica, Pigmalione 88, Il colore dell’odio, Netchaïev est de retour, Au nom du père et du fils, regia di Patrice Noïa, Peperoni ripieni e pesci in faccia.

Curiosità sull’attrice

Carolina Rosi dal 2015 al 2018 ha avuto il titolo di presidente onorario presso la Fondazione Eduardo De Filippo. Ritiratosi ormai dal mondo della recitazione, oggi è direttrice della Elledieffe, società che si occupa di produzione teatrale, e la società Andiamo Avanti Production. Ama molto tenersi impegnata e si occupa tra le altre cose di produrre pubblicazioni e dovumentari dedicate al mondo del cinema di Francesco Rosi, suo padre.

Il compagno e i figli dell’attrice di Carolina

Carolina è stata per più di vent’anni la moglie di Luca De Filippo. Il loro matrimonio ha avuto la parola fine quando Luca è venuto a mancare lo scorso 27 novembre del 2015 all’età di 67 anni per un cancro fulimannte di cui ha scoperto l’esistenza dopo un malore mentre era in scena con la commedia Non ti pago. Grande amore della sua vita, Carolina ha rilasciato numerose dichiarazioni in cui ha voluto dimostrare la valenza del suo rapporto con De Filippo. Si sono conosciuti grazie a Lina Wertmüller durante lo spettacolo L’esibizionista. I due avevano una personalità molto forte ma nonostante questo si sono innamorati. E da allora non si sono più lasciati. Circa i figli, Carolina non ne ha avuti, come ha spiegato sempre in qualche intervista, perché non ha voluto mettere in bilico il suo rapporto con Luca De Filippo. Ha tra le altre cose spiegato che questo suo atteggiamento nei riguardi della famiglia lo ha ereditato da suo padre Francesco, che cercava di non mettersi in mostra. Carolina Rosi è degna di nota per la sua eleganza e per la sua capacità di fare la differenza nell’arte della sua carriera.