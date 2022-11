Nata a Reggio Calabria, Daniela Marra interpreta Adriana Faranda, l’ex brigatista italiana nella serie tv Esterno Notte. Trasmessa su Rai1, racconta la storia vera delle Brigate Rosse e della sparizione di Aldo Moro. La donna, interpretata dall’attrice, faceva parte insieme al compagno Valerio Marucci, della colonna romana che ha svolto un ruolo centrale durante il rapimento di Moro. Successivamente si è distaccata dalle brigate per aderire al Movimento Comunista. Ma vediamo chi è l’attrice che ha interpretato questo particolare personaggio e quali sono i dettagli sulla sua vita privata

Biografia e carriera di Daniela Marra

Daniela Marra nasce a Reggio Calabria nel 1984 e sin da giovanissima si interessa all’attività teatrale. Dopo essersi laureata in Scienze Storiche si scrive a Torino al prestigioso Teatro Stabile, dove inizia un percorso formativo grazie al quale viene selezionata per lavorare a fianco di Luciana Littizzetto nel programma Fuoriclasse. La passione per la storia, però non la abbandona mai, e nonostante il successo in televisione e i diversi impegni cinematografici, continua i suoi studi in Storia delle religioni, iscrivendosi all’Università degli studi Roma Tre. Qui, presenta una tesi interessante che approfondisce il rapporto tra il cristianesimo e la comunità LGBTQ+.

Per quanto riguarda la sua carriera, è stata spesso notata da importanti registi come Piero Messina, Marco Bellocchio e Stefano Lodovichi. Quest’anno la vediamo recitare nei panni di Adriana Faranda nella serie Esterno Notte, che racconta della drammatica sparizione di Aldo Moro.

Vita privata

La sua vita privata è tutt’oggi un mistero. Anche se l’attrice è molto famosa e conosciuta a livello nazionale, non si conosce quale sia la sua situazione sentimentale. Al momento, infatti, non ha reso note informazioni che riguardano la vita personale. Sembra essere una persona molto riservata che non ama esporsi riguardo alle sue relazioni amorose o all’ammontare del suo patrimonio economico.