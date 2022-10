Chi è Daniele Dal Moro, figlio di Gianni Dal Moro? Fidanzata, GF, età

Daniele Dal Moro, figlio del deputato PD Gianni Dal Moro, è un volto noto della TV. Ha partecipato ad Uomini e Donne e al GF Nip 16. Oggi torna alla ribalta al gGFVip.

Daniele Dal Moro, età e fidanzata

Daniele Dal Moro è nato il 4 luglio 1990. Figlio di politico e di imprenditrice, il giovane ama molto il mondo della TV. Lo avevamo già visto ad Uomini e Donne anche se poi non ha proseguito la sua storia con la scelta fatta a suo tempo. Ad oggi pare sia più che single e non abbia una fidanzata.

Il Grande Fratello Vip

L’ex tronista di Uomini e Donne dopo aver già fatto parte della casa più spiata d’Italia nell’edizione del 2016, oggi torna alla ribalta al GF Vip. Sta facendo un percorso molto profondo. Si sta raccontando parla di sè e della sua vita. Si è legato molto in amicizia ad Elenoire Ferruzzi, anche se sembra che negli ultimi giorni tra i due siano nate non poche incomprensioni. Non sappiamo quanto ancora proseguirà all’interno della casa, ma si sta molto mettendo in gioco, anche dal punto di vista sentimentale. Non resta che seguire ancora il suo percorso per capire come evolverà la sua permanenza nella casa.