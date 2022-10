Chi è David Furnish, marito di Elton John? Carriera, età, figli

David Furnish è il marito di Elton John. Di seguito scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua carriera la sua età e quanti figli ha.

David Furnish, età e carriera

David Furnish nasce nel 1962. Ha alle spalle una lunga carriera come produttore e regista cinematografico. Si laurea nel 1985, e vola subito a Londra per fare la gavetta. Si è occupato di numerosi film come Woman Talking Dirty, Kofi Annan: Center of the Storm, Tantrums and Tiaras, Boygirl – Questione di… sesso e Desert Flower. Spesso si occupa della redazione di articoli per alcune riviste, tra cui GQ e Interview. Coordina con suo marito l’associazione AIDS Foundation.

Marito, figli e vita privata

Nel 1993, in occasione di una festa organizzata a casa John, fa conoscenza con il cantante. Inizialmente sulle sue, non appena chiacchiera con il cantante riceve subito una bella impressione. Dopo nemmeno un anno vengono allo scoperto e annunciano di amarsi. 11 anni dopo il loro fidanzamento i due iniziano a battersi per aprire il registro dell’unione civile per gli omosessuali nel Regno Unito. Nel 2014 riescono finalmente a convolare a nozze. A dimostrazione del loro amore, i due hanno deciso di prendere in adozione due bambini, il primo Elijah Joseph Daniel e il secondo Zachary Jackson Levon.