Chi è Diego Simeone, padre di Giovanni Simeone? famiglia, allenatore, carriera

Diego Simeone è un allenatore big che dopo aver avuto una brillante carriera come calciatore ha deciso di andare oltre. Scopriamo insieme qualcosa di più sul padre del calciatore Giovanni Simeone.

Diego Simenone, famiglia e carriera

Anche detto “el Cholo”, Diego Simeone convola a nozze la prima volta con Carolina Baldini, da cui ha i tre figli Giovanni, Gianluca e Giuliano, calciatori tutti. Dopo la separazione, Simeone intraprendere una relazione con Carla Pereyra, la quale gli ha dato due bambine Francesca e Valentina, nate rispettivamente nel 2016 e nel 2020.

La carriera da calciatore parte in Argentina ma a 20 anni Diego sbarca in Italia vestendo la maglia del Pisa. Date le sue preziosi doti vola presto a Siviglia, per poi tornare in Italia e vestire prima la maglia dell’ Inter, e poi quella della Lazio. A questo punto, cavalcando l’onda del successo, Diego passa all’ Atletico di Madrid per poi concludere la sua carriera calcistica in Argentina,nel Racing di Avellaneda.

L’allenatore Diego

Il suo amore per il calcio lo ha spinto a proseguire la carriera nel mondo del calcio come allenatore. Tra l’Argentina, l’Italia e la Spagna ha gestito importantissime panchine portando a casa moltissime coppe (in particolare allenando l’Athletico Madrid). Grazie alla sua bravura, porta a casa oltre 40 milioni di euro annui, inclusi i servizi di sponsor.