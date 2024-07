Chi è Donatella Di Petrantonio, la vincitrice del premio Strega?

Donatella Di Pietrantonio è la vincitrice del premio Strega 2024. La sua carriera da scrittrice inizia all’età di 49 anni quando pubblica il suo primo libro e in meno di 15 anni ne ha scritti altri 4 ottenendo un grande successo.

Il suo libro più celebre è senza dubbio L’Arminuta che ha venduto oltre 400.000 copie da quando è uscito nel 2017 ed è stato anche realizzato un film basato appunto sul libro.

Insomma, la sua è una storia molto particolare in quanto Donatella Di Pietrantonio ha sempre scritto privatamente, occupandosi di tutt’altro nella sua vita. Ma quando inizia a pubblicare ottiene un successo immediato. Ad ogni modo, anche dopo il successo ottenuto come scrittrice, ha continuato a lavorare come dentista pediatrica e continua a vivere a Penne, un piccolo paese di 11.000 abitanti che si trova in provincia di Pescara.

La carriera di Donatella Di Pietrantonio

Donatella Di Pietrantonio, che oggi ha 62 anni, viene scoperta da Loretta Santini, direttrice editoriale di Elliot, una piccola casa editrice romana.

Loretta Santini ha più volte raccontato che il primo romanzo di Donatella Di Pietrantonio, Mia madre è un fiume, era stato consigliato da un’amica comune e Loretta ha trovato il libro davvero bello, con una scrittura poetica e commovente.

Mia madre è un fiume è uscito nel 2011 e racconta la storia di due donne: una madre anziana affetta da Alzheimer e sua figlia. Prima della malattia, il rapporto tra le due era piuttosto complicato ma questo tragico evento riavvicina mamma e figlia e il libro è una vera e propria esplosione di sentimenti.

Ma quel romanzo è stato solo l’inizio della brillante carriera di Donatella Di Pietrantonio come scrittrice, che ha vinto il premio Strega grazie al libro L’età fragile.