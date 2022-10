Chi è Eleonora Abbagnato, moglie di Federico Balzaretti? Danza, figli, matrimonio

Eleonora Abbagnato non è solo la moglie di Federico Balzaretti. È molto più di questo e lo scopriamo in questo articolo.

Eleonora Abbagnato e la danza

Eleonora Abbagnato è una vera e propria etoile della danza italiana ma nota anche in tutto il mondo. Ha calcato i più importanti palcoscenici con compagnie di un certo prestigio. Oggi è anche attrice e presiede in molti show televisivi. A soli 12 anni va a vivere a Montecarlo, per iscriversi all’Accademia di Danza Princesse Grace. L’anno seguente viene ammessa nella scuola di ballo dell’Opéra di Parigi, dove poi a 18 anni entra a far parte del corpo di ballo.

Matrimonio e figli

Dal 2010 è sentimentalmente legata a Federico Balzaretti, che all’epoca militava nel Palermo. A farli incontrare è stato il loro parrucchiere, che aveva visto in entrambi molti punti in comune. Un anno dopo la ballerina è il calciatore hanno detto sì e sono diventati gentiori per la prima volta nel 2013 quando è nata Julia. Due anni dopo nasce il piccolo Gabriel.

Ricordiamo anche che Eleonora non ci ha pensato due volte a farsi carico anche di altre due figlie che Federico ha avuto dalla precedente relazione con una ragazza Jessica. Lucrezia e Ginevra sono come sue.