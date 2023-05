Chi è Emily Parini? Età – Altezza – Segno zodiacale – Biografia e tutte le curiosità

Emily Pallini: biografia e carriera

Emily Pallini è nata il 10 dicembre del 2002 ed è una giovane influencer, nota per aver avuto una storia d’amore con un ex ballerino di Amici, nel giro di poco tempo è diventata famosa sui social. Prima su Instagram e adesso su Tik Tok. La sua popolarità l’ha portata a farsi notare da varie aziende, che l’hanno scelta come testimonial dei loro prodotti.

Emily è talmente tanto seguita che oggi il suo lavoro consiste proprio nel postare contenuti sui vari social network. Su Instagram conta circa 160mila followers, mentre su Tik Tok ha raggiunto la cifra considerevole di 700mila.

Emily Pallini: vita privata

Come anticipato, Emily ha avuto un’importante storia d’amore con Michelangelo Vizzini, ex concorrente del talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. La coppia è stata insieme tre anni, per poi dividersi dopo l’esperienza di lui nel programma.

I due sono stati molto amati dal pubblico, visto che erano soliti pubblicare foto e video insieme, non solo ma Emily ha sempre sostenuto Michelangelo quando si trovava ad Amici ed era solita incoraggiarlo pubblicamente.

Sui social, Emily ha annunciato così la loro separazione:

Io e Michelangelo vi abbiamo sempre resi partecipi di tutto, perciò è giusto che io vi dica che non stiamo più insieme. Spero capiate.

Emily Pallini: la nuova storia d’amore

Oggi, Emily avrebbe una nuova fiamma, Ludwig, anche lui un noto personaggio del web. I due si sarebbero conosciuti a seguito di una collaborazione, ma la loro conoscenza sarebbe andata avanti, tanto che sono diventati ottimi amici.

Di qui a poco tempo però, sarebbe arrivata anche la conferma della loro relazione, dopo che Emily ha pubblicato un video in cui lei e Ludwig si stavano scambiando un tenero bacio. Bacio che ha però deluso i fan di Vizzini che speravano in un ritorno di fiamma tra lui ed Emily.