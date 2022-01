Chi è Esmeralda Vetromile, la mamma di Gianmaria Antinolfi? Azienda, Età, Marito

Esmeralda Vetromile è il nome della mamma di Gianmaria Antinolfi, concorrente della famosa casa di Cinecittà, il Grande Fratello Vip.

Gianmaria ha subito diverse frecce da Cupido eppure, non si può considerare fortunato in amore, come è emerso dal suo percorso nella Casa più spiata d’Italia.

Dapprima ha avuto un approccio con la collega Federica Calemme, che però gli ha dato subito un due di picche.

Mamma Esmeralda è entrata nella Casa del Grande Fratello, durante la puntata che è andata in onda, proprio per sollevare un po’ di morale il giovane latin lover.

Non è la prima volta che decide di aiutare un po’ il figlio mostrandosi, l’ultima colta che si sono visti è stato i 1° ottobre scorso, ma quella volta mandò un videomessaggio: Gianmaria si dimostrò davvero commosso.

In quell’occasione disse:

Lo sai che non sono tipo che fa queste cose ma sei arrivato ad una situazione che mi sembra davvero di primaria importanza che tu riceva questo mio messaggio”, aveva iniziato nel video.

“Ricorda che vivi in una realtà che non è la vera realtà. Fuori da lì va tutto bene, e per noi sei sempre il Gianmaria che amiamo nelle sue fragilità e ricorda che ti amiamo sempre. Io spero di rivederti presto sereno, vogliamo che tu sia te stesso, quello che amiamo”, aveva poi concluso con emozione.

Anche stavolta, la mamma interverrà per sostenere il figlio, come farebbero moltissime mamme, che oggi vive nella casa del Gf Vip momenti di solitudine e non particolarmente felici.

Esmeralda Vetromile, mamma di Gianmaria Antinolfi Azienda di Famiglia: chi è e cosa fa nella vita

Quindi ad Ottobre, esattamente il 1°, inviò al figlio Gianmaria un videomessaggio e qui entrambi si sommossero: questa sera, puntata del 14 Gennaio 2022, la mamma entrerà in carne ed ossa: ma conosciamo meglio Esmeralda Vetromile.

Senza dubbio è una donna riservata, tanto che i suo profilo Instagram è “privato” : l’unica cosa visibile l’immagine del profilo che condivide insieme a Gianmaria: i due hanno un forte legame.

Originaria di Napoli, è una delle pochissime cose che si sanno su di lei, la vita privata rimane molto privata: sappiamo però con certezza che ha due figli ma avuti con uomini diversi: Gianmaria Antinolfi ha dunque un fratellastro.

E’ un’imprenditrice visto che possiede una società che fa organizzazione di eventi: ma gestisce anche il famoso circolo Rari Nantes di Napoli.

La donna ha un’ intervista alle spalle, quella fatta al settimanale DiPiù quando i figlio Gianmaria era su tutte le copertine per una presunta relazione con Belen Rodriguez, che conobbe proprio nel corso di un evento al circolo Rari Nantes di Napoli curato dalla mamma Esmeralda.

In tale occasione disse: “Ho curato io tutto ciò che riguardava l’evento in questione. ‘ho organizzato, ho scelto il menù, la selezione musicale nelle sale del Rari Nantes, e avevo invitato anche Belen”.

In merito al presunto flirt tra il figlio e la nota showgirl, Esmeralda esordì dicendo che si sentiva “come sballottata nel vortice del gossip in cui è finito mio figlio. Non me lo aspettavo…”.