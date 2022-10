Chi è Fabio Leoni, marito di Rosanna Banfi? Malattia, età, lavoro

Fabio Leoni è il marito di Rosanna Banfi, ma non è famoso solo per questo. È infatti un componente del mondo del cinema (nel dietro le quinte). Ecco cosa si sa di lui.

Fabio Leoni, età e malattia

Fabio Leoni è molto riservato per cui non possiamo dire con certezza quanti anni abbia. Desumiamo sia coetaneo della moglie Rosanna, nata nel 1963.

I due sono convolati a nozze negli anni 90, sono molto uniti ed infatti Fabio è rimasto vicino alla moglie durante la sua malattia. La Banfi ha sofferto infatti di cancro al seno nel 2009. La malattia è stata difficile da battere ma grazie alla forza di Rosanna e alla presenza costante del marito nella sua vita, sono usciti dal tunnel. Per amore della moglie, Leoni ha rasato i capelli a zero prima che Rosanna cominciasse le chemio e rischiasse di perdere i suoi.

Figli e lavoro

Dal loro amore, che non ha mai conosciuto scandalo e crisi, sono nati due figli. La primogenita, Virginia oggi ha circa 28 anni mentre il secondogenito Pietro ne ha, invece, 24 anni.

Per quanto concerne il discorso lavoro, Fabio Leoni è un noto sceneggiatore cinematografico. Non ama però parlare di sè, non metye in mostra la sua vita lavorativa o privata, quindi non sappiamo nulla di più in merito.