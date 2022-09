Federico Manzolli, di un’età inferiore ai 40 anni, è noto al pubblico italiano come ex fidanzato di Sabrina Ghio.

Federico Manzolli: cenni biografici

Tutto ciò che sappiamo della vita di Federico è il riflesso di quanto palesato attraverso la sua relazione con Sabrina Ghio. Entrambi hanno avuto una figlia di nome Penelope, nata il 28 aprile del 2013. Sappiamo che Federico è un papà davvero speciale, amorevole, buono, gentile e attento che rende la figlia il centro del suo universo. Infatti, le sue giornate vengono sempre programmate e organizzate così da non togliere nemmeno un po’ del tempo prezioso che desidera trascorrere con Penelope. Il matrimonio giunto al capolinea, a quanto pare per volere di Sabrina, non ha in alcun modo influenzato il rapporto padre – figlia.

La carriera professionale di Federico

Federico non appartiene al mondo dello spettacolo come Sabrina. A questo proposito si ricorda che l’ex moglie ha cominciato la sua ascesa nel mondo della televisione in seguito alla partecipazione alle iniziali edizioni di Saranno Famosi, oggi rinominato Amici di Maria De Filippi. L’ex marito esercita la professione di agente immobiliare.

Federico Manzolli: il profilo social Instagram