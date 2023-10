Chi è Filippo Gili fidanzato di Vanessa Scalera/Imma Tataranni: età, figli, lavoro

Vanessa Scalera è la protagonista di Imma Tataranni, questo ruolo le ha dato tantissima notorietà e la donna è riuscita a esplodere dopo comunque ottime prove anche in precedenza. Ma conoscete il suo fidanzato? Si chiama Filippo Gili e i due stanno insieme da tanto tempo. Si tratta di un regista teatrale che in passato ha diretto anche dei film e ha recitato nel ruolo di attore. Non hanno figli e non si sono mai sposati, ma si amano moltissimo.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Gili è nato a Roma nel 1966 e ha dunque 57 anni. Si è diplomato all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico. A teatro si è fatto le ossa recitando con il grandissimo Luca Ronconi. Ha portato sul palcoscenico poi da regista tantissimi spettacoli tra cui anche Oreste che ha scritto a quattro mani con Marco Bellocchio. In tv invece ha diretto la serie Buongiorno Mamma di Canale 5 con protagonista uno straordinario Raoul Bova.

Filippo Gili, chi è il fidanzato di Vanessa Scalera?

Sia Vanessa Scalera che il suo fidanzato Filippo Gili sono molto riservati e proprio per questo hanno deciso di non rivelare mai troppo della loro vita privata. Infatti hanno sempre deciso di dividere il quotidiano dal mondo del lavoro. Proprio Vanessa a FanPage.it raccontò le sue sensazioni sulla notorietà: “La vivo male però mi hanno detto che mi ci devo abituare. Dopo il finale di stagione, secondo me cadrà tutto nel dimenticatoio. Mi ha sconvolto perché io ho una vita normalissima. Studio, poi vado al supermercato… Non sono una rockstar. Ci devo fare il callo”.

Filippo è stato intervistato diverso tempo fa sulla storia d’amore con l’attrice, ma ha specificato che vogliono entrambi essere giudicati per le loro carriere professionali e non per quanto fatto nella vita personale. Sarà molto interessante vedere se uscirà qualcosa prossimamente.