Chi ama alla follia Jovanotti e la sua musica, saprà anche che la sua compagna di sempre è Francesca Valiani. Andiamo a scoprire insieme quanti anni ha, la sua professione e curiosità sul matrimonio col cantante italiano.

Francesca Valiani età e lavoro

Francesca Valiani nasce nel giugno del 1969 in Toscana, precisamente a Cortona. Conosce Jovanotti negli anni 90 da cui non si è mai più separata. Per quanto concerne la sua carriera, non ha mai intrapreso alcuna strada nel mondo dello spettacolo. E’ infatti una fotografa, si diletta ad immortalare i più bei momenti della sua vita: non a caso ha pubblicato nel 2012 un libro, ‘Tutti i giorni’, dedicato al marito.

Il matrimonio con Jovanotti

La storia con il cantante italiano inizia da ragazzi, nel lontano 1994. Si conoscono per puro caso grazie alla sorella di lui, Anna. I due vanno a convivere e 4 anni dopo ricevono un dono bellissimo: la figlia Teresa. Convolano a nozze nella loro Cortona nel 2008 presso la chiesa di Santa Maria La Nova.

Sebbene non sia affatto un personaggio dello spettacolo Francesca è molto amata e seguita sui social. Spulciando il suo profilo Instagram si trovano infatti scatti dedicati alla sua famiglia. Sarà per questo che vanta al suo seguito oltre 100 mila follower?