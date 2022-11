Frida Argento è una giovane attrice che vive a Barcellona. Nel cast di Young Royals ha vestito i panni di Sara, una ragazza autistica che nella serie interpreta una collegiale compagna di Wilhelm. Oggi puoi vedere su Netflix la seconda stagione di Young Royals, che racconta le vicende adolescenziali di alcuni ragazzi chiusi in un collegio, i quali scopriranno amicizie e amori. Se sei curioso di sapere chi è Frida Argento, prosegui a leggere!

Biografia di Frida Argento

L’attrice è nata a Stoccolma il 30 gennaio 2000. Da subito è stata sostenuta dalla famiglia nello studio della recitazione, anche grazie alle condizioni economiche dei genitori benestanti. Per quanto riguarda la sua formazione sappiamo che ha studiato al ginnasio, presso il Programma di teatro al Kulturuama dal 2016 al 2019. Dopo il diploma ha frequentato il college ma non è noto sapere il nome dell’università. Frida è nota in Svezia per aver partecipato a diverse serie tv e programmi televisivi, ma Young Royals è stata la sua occasione per diventare celebre a livello internazionale.

Tra i suoi lavori più importanti citiamo anche Riding in the Darkness e Astrid, entrambi film in cui ha partecipato nel 2022. La serie Young Royals, uscita per la prima volta nel 2021, l’ha vista recitare nei panni di Sara, una ragazza autistica che nella serie è la sorella di Simon del quale si prende cura.

Frida è autistica?

Non si sa quasi nulla della vita privata di Frida Argento se non che oltre ad interpretare una ragazza autistica, lo è anche nella vita reale. Frida ha infatti quella che prima si chiamava Sindrome di Asperger, oggi denominata solo come “autismo”, e convive serenamente con la sua identità. Nella serie Young Royals recita la parte di Sara, la quale trascorre il suo tempo lavorando nelle stalle. Qui stringe lentamente amicizia con Felice, un cavallo di cui si prende cura costantemente.